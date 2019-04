Brkić o aferi elitna prostitucija: Istina napokon došla na vidjelo

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je kako vezano uz aferu curenju informacija o elitnoj prostituciji, niti za jednu osobu, pa tako ni za osobe čija su imena u javnosti dovođena u vezu s ovim predmetom, nije utvrdilo osnovanu sumnja da bi počinila kazneno djelo odavanja službene tajne.

- Hvala Bogu, istina je napokon došla na vidjelo. Da je danas 1. travnja, mnogi bi mislili da je to šala. Na njihovu žalost, to je istinita informacija i kao što sam tvrdio od prvog dana da je nemam nikakve veze s tim, to je danas potvrdilo i Državno odvjetništvo - rekao je Milijan Brkić zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora

Nije želio odgovoriti na čiju je to žalost, ali je kazao kako će se oni sami prepoznati, a ne zna ima li ih u HDZ-u. Onima koji su mu tijekom afere "elitna prostitucija" poručivali da nitko ne može biti iznad stranke, da odstupi jer je postao prevelik teret stranci Brkić je poručio:

- Blaženi koji vjeruju, a ne vidješe - rekao je.

Presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu nije želio komentirati.

- Ne komentiram presude - kratko je dobacio Brkić.