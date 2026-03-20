Nastavlja se rat na Bliskom istoku. Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno...
Masovni napad Irana na Kuvajt, Azerbajdžan, Saudijsku Arabiju!
Izraelski premijer Benjamim Netanyahu rekao je da je iranska vojska u katastrofalnom stanju. Da im je većina aviona uništena, mornarica na dnu mora i da nemaju mogućnosti proizvoditi balističke rakete. Samo par sati nakon tog govora Iran je napao Izrael. AFP je objavio da više projektila leti prema Jeruzalemu.
NA NIŠANU STE Netanyahu: Avioni su vam uništeni, brodovi na dnu mora... Položite oružje!
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se javnosti povodom eskalacije sukoba s Iranom, dajući nove informacije o statusu operacije "Ričući lav" i šaljući oštre poruke Teheranu, ali i domaćoj javnosti. U televizijskom govoru, Netanyahu je predstavio sliku uništenih iranskih vojnih kapaciteta, istovremeno se suočavajući s rastućim političkim pritiscima kod kuće koji prijete prijevremenim izborima. Netanyahu je otvorio svoje obraćanje tvrdnjom da je Izrael zadao razorne udarce iranskom vojnom i nuklearnom programu.
VIDEO Teheran tvrdi: Ovo je trenutak kad smo pogodili 'nevidljivi' američki vojni avion!
Iranska revolucionarna garda objavila je snimke za koje tvrde da predstavljaju udar na 'nevidljivi' američki borbeni avion F-35. Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što su ga, kako se vjeruje, pogodili Iranci, kazala su dva izvora za CNN.
POVLAČENJE S BLISKOG ISTOKA Milanović: Svi hrvatski vojnici evakuirani su iz Iraka i Libanona
Svih sedam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su sudjelovali u misiji u Iraku, evakuirani su sigurno iz Iraka i na povratku su u Hrvatsku. Povlačenje pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu provedeno je prema Odluci Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH Zorana Milanovića, stoji u priopćenju kojeg je objavio ured predsjednika Zorana Milanovića...
RAT KOJI TRUJE PLANET Evo kako sukob na Bliskom istoku uništava okoliš i klimu
Od mlaznog goriva koje se koristi u bombarderima do otrovnog dima iz zapaljenih skladišta nafte, sukob na Bliskom istoku nanosi znatnu štetu prirodi i klimi. AFP je intervjuirao stručnjake o ekološkim troškovima rata koji često prolaze ispod radara.