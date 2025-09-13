Obavijesti

News

Komentari 1
BLAM

Au, bruke... Brnabićka otišla u Bruxelles, predsjednica EP-a: Sorry, Ana, nisam znala da si tu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Au, bruke... Brnabićka otišla u Bruxelles, predsjednica EP-a: Sorry, Ana, nisam znala da si tu
Foto: X/screenshot

Režimski mediji su odmah objavili vijest o srdačnom susretu s predsjednicom Europskog parlamenta, ali sa snimke se vidi da Roberta Metsola uopće nije znala da gospođa Brnabić dolazi u Bruxelles

Nakon što su se pojavile priče da od Rio Tinta i projekta Jadar neće biti ništa, a neki su upravo veliko nalazište litija vidjeli kao razlog prešutne podrške EU Srbiji, predsjednica Skupštine, Ana Brnabić otputovala je u Bruxelles.

Režimski mediji su odmah objavili vijest o srdačnom susretu s predsjednicom Europskog parlamenta, ali sa snimke se vidi da Roberta Metsola uopće nije znala da gospođa Brnabić dolazi u Bruxelles.

 - Oprosti, nisam znala da si ovdje - rekla joj je Metsola. Dodala joj je da je u međuvremenu "popunila svoj dnevni red", sugerirajući da ima i druge sastanke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?
OGLASIO SE ODVJETNIK

Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Sutra ujutro u 8 sati idu sucu Županijskog suda koji će se izjasniti o prijedlogu ŽDO za istražni zatvor
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Preminuo je Robert Valdec
U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025