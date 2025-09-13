Au, bruke... Brnabićka otišla u Bruxelles, predsjednica EP-a: Sorry, Ana, nisam znala da si tu

Nakon što su se pojavile priče da od Rio Tinta i projekta Jadar neće biti ništa, a neki su upravo veliko nalazište litija vidjeli kao razlog prešutne podrške EU Srbiji, predsjednica Skupštine, Ana Brnabić otputovala je u Bruxelles.

Režimski mediji su odmah objavili vijest o srdačnom susretu s predsjednicom Europskog parlamenta, ali sa snimke se vidi da Roberta Metsola uopće nije znala da gospođa Brnabić dolazi u Bruxelles.

- Oprosti, nisam znala da si ovdje - rekla joj je Metsola. Dodala joj je da je u međuvremenu "popunila svoj dnevni red", sugerirajući da ima i druge sastanke.