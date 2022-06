Brnjac: 'Cilj nam je cjelogodišnji turizam, a ne sezonski. Mogli bismo prestići brojke iz 2019.'

Ministrica turizma Nikolina Brnjac komentirala je za RTL Danas turističke rekorde u lipnju te najave za cjelogodišnji turizam.

- Hrvatska je već duže vrijeme u špici sezone kada smo još od Uskrsa zabilježili jako dobre rezultate. Na temelju trenutnih rezultata mislim da smo se počeli razvijati kao destinacija za cjelogodišnji turizam. Govorimo cijelo vrijeme o turističkoj godini, a ne sezoni - kazala je ministrica.

Naglasila je da je važna kvaliteta i turizam s višom dodanom vrijednosti što se, kako tvrdi, pokazalo i tijekom pandemije kada je bila velika potražnja za takvim turizmom.

- Prema sadašnjim brojkama bi mogli prijeći brojke iz 2019. godine, a i kroz našu strategiju održivog razvoja turizma, do 2030. godine, idemo u smjeru održive cjelogodišnje turističke destinacije. No, to nije jednostavno - objašnjava Brnjac.

Ljetovanje uz inflaciju

- Inflacija je utjecala na sve, no prema e-visitoru imamo porast od 10 posto domaćih turista na našu obalu - ističe Brnjac.

Na pitanje jesu li domaći turisti kalkulirali i odlučili ići u predsezoni kada su cijene ipak malo niže, ministrica je odgovorila: "Moguće, to je zaista moguće".

Naglasila je da je cilj da se taj broj turista koji dolazi u sedmom i osmom mjesecu protegne na cijelu godinu kako bi došlo do turističke diversifikacije te da se odmaknemo od tog proizvoda "sunce i more".

- To je ono što su turisti tijekom pandemije tražili. Tu dodatnu vrijednost, autohtonu vrijednost, prirodu, kulturne sadržaje, aktivni turizam i sl. To je naš cilj i na taj način imat ćemo turizam za cijelu godinu - kazala je ministrica.

Zeleni turizam

- Mislim da je naše more jedno od najkvalitetnijih i svakako trebamo voditi računa o tome i ono zašto nam nautičari dolaze je zbog obale i kvalitete našeg mora. Edukacijom cijelog turističkog sektora moramo voditi računa da se takve stvari ne događaju - naglasila je Brnjac.

Ministrica je istaknula da što se tiče poziva iz ministarstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, neka se cijeli sustav pripremi jer krajem osmog mjeseca kreću pozivi na natječaje za bespovratna sredstva za javnu i privatnu turistički infrastrukturu.

