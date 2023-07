Brnjac: 'Sezona dosad bolja od lanjske po broju dolazaka'

U dosadašnjoj turističkoj sezoni Hrvatska je zabilježila 11 milijuna dolazaka i 55 milijuna noćenja, izvijestila je jučer ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, najavljujući i donošenje novog zakona o turizmu. Sezonom je zadovoljan i Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

- Nastavlja se pozitivni trend ostvarenja turističkog prometa nakon rekordne predsezone - rekao je Staničić na konferenciji za novinare.

Usporede li se podaci HTZ-a u razdoblju siječanj - srpanj prošle godine s jučer iznesenima, lani je u tom razdoblju bilo 10,4 milijuna dolazaka i 54,5 milijuna noćenja, što znači da je ova sezona po broju dolazaka bolja za šest posto, a po broju noćenja za nešto malo manje od jedan posto.

Govoreći o novom zakonu, Brnjac je rekla kako će on poslužiti tome da se ubuduće više ne oslanjamo samo na sunce i more, nego i na zabavne i sportske te druge sadržaje s dodanom vrijednošću. Svrha je, rekla je, uspješno se suočiti s negativnim posljedicama prekomjernog turizma. Zakon predviđa, prvi put, potpore za ozelenjivanje čarter flote, ulaganja u nautiku i marine, a osobito ulaganja vezana uz očuvanje okoliša. Dodala je da Istra, naša najturističkija regija, ima čak četiri od ukupno deset top destinacija - Umag, Poreč, Rovinj i Medulin. Hrvatska bilježi porast turističkih dolazaka i noćenja iz gotovo svih emitivnih tržišta, od Njemačke, Slovenije do Austrije, Italije i Mađarske.