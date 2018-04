Brod duhova: Jedrenjak od 25 metara propada pokraj Trogira

Prekrasna jedrilica duga gotovo 25 metara vidjela je i puno bolje dane: već desetak godina se "povlači" na mrtvom vezu u akvatoriju Trogira, očigledno zbog nejasnih vlasničkih odnosa. No ono što brine nautičare i ljude od mora koji su kontaktirali našu redakciju je ugrožavanje sigurnosti plovidbe. Green Magic je privezan na "kolpo morto" stotinjak metara od Marine Baotić sa zapadne strane Trogira, u uskom plovnom kanalu.

I s druge strane je marina, u sklopu Brodotrogira, a tek malo dalje od zapuštene jahte je potpuno novo trajektno pristanište. Tu bi tek trebali stizati trajekti s Drvenika (zašto još nije u funkciji pristanište za trajekte u što je investirano 20 milijuna kuna je druga priča) i kada se to konačno dogodi, Green Magic bi mogao stvarati prilično problema.

I dosad je "ukleti Holandez" izazivao čuđenja i reakcije gostiju, turista i nautičara, dok je domaći "svit" pomalo i zaboravio na cijelu priču. Jedrilica istina djeluje dobro usidrena, čak je i označena crvenom plutačom, no dio jedara se odvezao i rasparao vremenom pa tako vijore ovisno o vjetru.

Na brodu (neaktivni oglas na Internetu, na kojem je fotografija Green Magica iz ljepših vremena, cijeni brod na 424 tisuće eura, a "spreman-za-plovidbu" čak 660 tisuća – danas je ta cijena puno niža) se vidi "ruzina", konopi vise preko palube umjesto na bitvama, u svakom slučaju ružan prizor. Što je zanemariv problem u slučaju kakve pomorske havarije u tom ionako prometnom i uskom plovnom kanalu.

Iz Marine Baotić su odlučno ustvrdili kako nemaju veze s jahtom. Znaju međutim za problem, njima su se već obraćali nautičari s pitanjima o napuštenoj jahti koja je na stotinjak metara od postaje s gorivom za brodove.

U Gradu Trogiru su se prisjetili slučaja s Green Magicom, no usidrena je na području Općine Seget, dok je lučki kapetan Milivoj Farčić u trogirskoj ispostavi veći dio srijede bio na terenu... Iz Lučke kapetanije Split su nam pak obećali provjeriti što je s Green Magicom, odnosno ugrožava li pomorski promet i imaju li kakvu nadležnost u cijelom slučaju.

Nekako držimo da bi trebali intervenirati, obzirom na to da smo pričali i s čovjekom koji je nautičar i radi u jednoj od trogirskih marina te drži lokaciju Green Magica potencijalno opasnom. A kako nam kažu upućeni, trenutni je vlasnik nekad luksuzne jedrilice koja još uvijek nije "hrpa željeza" – Carinska uprava! Očigledno je jahta tijekom upravnog postupka (crni čarter, nepropisni uvoz,...?) došla u nadležnost Carine. Poslali smo im upit oko ovog pomalo bizarnog slučaja, no nisu uspjeli reagirati u tih sat-dva koliko je ostalo do kraja radnog vremena.