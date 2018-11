'Brod se nagnuo na stranu, pali su tanjuri, a putnici su vrištali'

Putnici na luksuznom krstarenju kompanije Carnival Cruise Line opisali su potpuni kaos koji je nastao na kruzeru. Kako kažu, brod se samo nekoliko sati nakon isplovljavanja naglo nagnuo na jednu stranu, a po unutrašnjosti su počeli letjeti stolovi, stolci, boce i tanjuri.

Čak 102.000 tona težak putnički brod isplovio je u nedjelju s Floride i krenuo prema Karibima. Jedan od putnika, David Crews za News 6 je izjavio da je ljude uhvatila panika, mnogi su vrištali i plakali.

Foto: Facebook

- Na početku nisam tome pridavao pažnju, jer nije toliko neuobičajeno da se brod ljulja s jedne strane na drugu. Međutim, brod se nije vratio natrag, ostao je nagnut na jednu stranu. Tanjuri i pribori za jelo počeli su kliziti sa stola. U tom trenutku krenuo je kaos. Vriskovi. Plakanje. Panika - ispričao je.

This is the inside of the Carnival Sunshine cruise ship on Sunday evening. @CarnivalCruise says the ship listed (tilted or leaned) because of a technical issue just hours after leaving @PortCanaveral.



(H/t to David Crews for the pictures) pic.twitter.com/usSaQsZBzG