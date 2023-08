Brodograditelj Frane (89) gradi brodove 61 godinu: 'Jedan svi obožavaju, a nisam ga završio'

U čak 61 godinu radnog staža napravio sam brojne brodove, a samo jedan je ostao nedovršen. Žao mi ga je, da sam ga uspio staviti u plovno stanje, bio bi prodan, a ovako je propao, a propao sam i ja više s godinama - govori nam Frane Milina (89), brodograditelj iz Omiša. On je izgradio kostur broda koji već godinama privlači pažnju prolaznika u Omišu. Onako gol stoji u brodogradilištu. Tik uz Jadransku magistralu. Privukao je i našu pažnju pa smo se dali u istraživanje njegove povijesti. Odvelo nas je to do Frane, pravog 'oca' brojnih jadranski brodova. Iako u mirovini, rado se prisjeća radnih dana u škveru.