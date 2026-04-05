Komentari 2
IZ LIBIJE U EUROPU

Brodovi u blizini Italije spasili 32 migranta, 71 čovjek nestao

Piše HINA,
Brodovi u blizini Italije spasili 32 migranta, 71 čovjek nestao
Foto: Hibai Arbide Aza/REUTERS

Preživjeli su rekli da je na njihovom brodu bilo ukupno 105 putnika, dok ih je 71 nestalo na moru, rekle su spasilačke organizacije

Dva trgovačka broda blizu talijanske obale izvukla su tijela dvojice migranata te su spasila 32 preživjela s broda koji je pokušao prijeći iz Libije u Europu na uskrsni vikend, rekle su spasilačke organizacije dodajući, pozivajući se na preživjele, da je 71 osoba nestala na moru. Žrtve su prevezene na patrolni brod talijanske obalne straže te prebačene na talijanski otok Lampedusu, rekle su skupine Mediterranea Saving Humans i Sea-Watch.

Talijansko ministarstvo unutrašnjih poslova nije komentiralo izvješća. Talijanska obalna straža nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. U nedjelju je Uskrs, veliki blagdan u Italiji.

Preživjeli su rekli da je na njihovom brodu bilo ukupno 105 putnika, dok ih je 71 nestalo na moru, rekle su spasilačke organizacije.

GENERACIJSKA KRIZA Četverostruki prvaci svijeta opet ostaju doma: Kako si je Italija sama zakopala ljeto u SAD-u?!
Četverostruki prvaci svijeta opet ostaju doma: Kako si je Italija sama zakopala ljeto u SAD-u?!

Prema videu kojeg je objavila organizacija Sea-Watch moglo se vidjeti kako se desetak ljudi drži za prevrnuti narančasti čamac kad mu je pristupio trgovački brod.

Loše vrijeme ove je godine uzburkalo Sredozemno more, ograničavajući dolaske iz Sjeverne Afrike i predstavljajući velike probleme onima koji isplove na more.

Međunarodna organizacija za migraciju (IOM) procjenjuje da je barem 683 osoba izgubilo život u Sredozemlju ove godine, što je godina s najviše smrtnih slučajeva od 2014. godine.

Komentari 2
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

