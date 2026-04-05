'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Vojska Srbije raspolaže supersoničnom kvazibalističkom raketom dometa od najmanje 250 kilometara, pisao je ranije srpski portal TangoSix. Radi se o kineskoj raketi CM-400, projektilu zrak-zemlja. Prema dostupnim informacijama, Pakistan je za 60 projektila platio Kini 100 milijuna dolara, što bi cijelu jedne rakete svelo na 1,6-1,7 milijuna dolara.

- Hrvatska nema odgovor na kineske supersonične rakete koje je nabavila Srbija, zato su one problematične i u segmentu predstavljaju ozbiljnu prijetnju - rekao nam je ranije sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec.

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara.

Bivši čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak u podcastu bez uređivačke politike govori o posljednjim neredima u Srbiji zbog smrti studentice i upada policije u Rektorat. Komentira Milanovićevu odluku da uskrati gostoprimstvo Aleksandru Vučiću, ali i događaje na lokalnim izborima u 10 općina gdje je pobijedio Vučićev SNS.

Nenad Čanak, srbijanski političar iz Vojvodine i dugogodišnji predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), koji je bio predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine od 2000. do 2004. i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije, ruga se Aleksandru Vučiću i njegovu raketnom lanseru kineske proizvodnje koji može dosegnuti Zagreb.

- To su gluposti. Da se Vučić junači i spominje da imamo hipersoničnu raketu Zagrepčanku. I sad vas, kao, mi Srbi možemo gađati hipersoničnim raketama. Pa Hrvatska je u Europskoj uniji, NATO-u. Pa NATO će nam spržiti sve - rekao je Čanak u "Podcastu s Brezom".

Podsjetimo, riječ je o projektilima koji u atmosferi lete brže od pet puta brzine zvuka (iznad Macha 5), pri čemu znaju mijenjati putanju i visinu leta, što ih čini znatno težima za otkrivanje i presretanje od klasičnih balističkih raketa. Kina i Izrael spadaju među države koje ubrzano razvijaju i testiraju takve sustave - Kina kroz vlastite hipersonične krstareće i balističke rakete, a Izrael prije svega kroz proturaketnu obranu i odgovore na hipersonične prijetnje poput iranskog Fattaha ili "Palestine 2", kojom su se Huti 2025. usudili gađati područje Tel Aviva na udaljenosti većoj od 2000 kilometara.

Balkanu je to pitanje postalo posebno opipljivo kada je Srbija 2026. službeno potvrdila kupnju kineskih nadzvučnih/hipersoničnih raketa CM‑400AKG za svoje borbene avione MiG‑29, čime je postala prva država u Europi koja raspolaže takvim sustavom. Te kineske rakete imaju deklarirani domet do oko 400 kilometara, što u praksi znači da iz zračnog prostora Srbije mogu pokriti praktično cijelu Hrvatsku, uključujući Zagreb i jadransku obalu.

Iako se u medijima često opisuje kao "oružje sljedeće generacije", CM‑400AKG je zapravo vrlo brza zrak‑zemlja balistička raketa s hipersoničnim vršnim brzinama u završnoj fazi leta, sposobna nositi klasičnu ili penetracijsku bojevu glavu mase 150–200 kilograma.