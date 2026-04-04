NOVI EXPRESS Upućeni povjesničar opisuje nesretne povijesne i političke okolnosti koje su, nekoć ambicioznu i prosperitetnu državu, pretvorili u poligon rata
Broj izbjeglica dosegao je milijun. Čini se da libanonska tragedija nema kraja...
Bliskoistočni rat kojem svjedočimo ima vrlo slojevite uzroke i niz aspekata i epizoda koje treba poznavati kako bi se shvatila cjelina. Jedna od takvih epizoda jest i Libanon, zemlja fascinantne prošlosti i nesretne sadašnjosti u kojoj se i danas odigrava, iako podalje od medijske pažnje, još jedna tragedija u bliskoistočnom mozaiku. Iako je libanonska povijest mnogo starija od Feničana, ali s njima treba početi: pojavili su se prije otprilike 5000 godina, izgradili primorske gradove-države Tir, Sidon, Biblos, plovili Sredozemljem i oplovili Afriku, prvi razvili alfabet. Preživjela je ta zemlja Asirce, Babilonce, Perzijance, Aleksandra Velikog, helenizam, Rimsko i Bizantsko Carstvo, Arape, križare, osmansku vlast...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+