Broj samo raste: Na HZZ-u je više od 150.000 nezaposlenih

Broj evidentiranih građana na Hrvatskom zavodu zapošljavanje (HZZ), zaključno s jučerašnjim danom, premašio je 150 tisuća, a samo u prethodna tri tjedna u evidenciju je ušlo 21.649 nezaposlenih osoba, od čega njih 20.071 izravno iz radnog odnosa.

Na dan 16. ožujka u evidenciji je bilo 134.717 osoba, a na kraju dana 7. travnja 150.308 osoba, što je u tom razdoblju povećanje za 15.591 osoba ili 11,6 posto, podaci su koje je Hina u srijedu dobila od HZZ-a, iz kojeg napominju da uslijed izvanredne situacije uzrokovane posljedicama epidemije koronavirusa od 16. ožujka dnevno prate ulaske i izlaske iz evidencije nezaposlenih, posebno ulaske iz radnog odnosa.

No, podaci o ulasku u evidenciju nezaposlenih su veći i u tom je razdoblju u evidenciju ušlo 21.649 osoba, od čega njih 20.071 izravno iz radnog odnosa.

Istovremeno, u razdoblju od 16. ožujka do jučer iz evidencije je izašlo 6.314 osoba, od čega je 4.684 zaposleno.

Po podacima HZZ-a, u evidenciju nezaposlenih u razdoblju od 16. ožujka do 7. travnja najviše je novoprijavljenih iz djelatnosti smještaja, usluživanja hrane i pića - 6.197, a slijede trgovina s 2.923, prerađivačka industrija s 2.642 i ostale uslužne djelatnosti s 1.467 novoprijavljenih nezaposlenih.

Pritom, najveći broj ulazaka u evidenciju iz radnog odnosa u navedenom razdoblju bio je u zagrebačkom uredu HZZ-a - 4.163, u Splitu (2.711), Rijeci (1.796), Osijeku (1.545), a najmanji u Vukovaru (239), Gospiću (324) i Kutini (325).

Prema dnevnim podacima s internet stranice HZZ-a, trenutno je u evidenciji nezaposlenih ukupno 150.372 osoba, a trenutačno je objavljeno 7.994 slobodnih radnih mjesta.

Isplaćene potpore od više od 700 milijuna kuna

Iz HZZ-a su izvijestili i da je zaključno s jučerašnjim danom ukupno zaprimljeno 95.211 zahtjeva poslodavaca za potporom za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19), što obuhvaća više od 559 tisuća radnika, dok su s današnjim danom isplaćene potpore u vrijednosti većoj od 700 milijuna kuna.

Poručuju da je cilj HZZ-a izvršiti isplate potpora za plaće za ožujak do 10. travnja za sve zahtjeve koji su pristigli zaključno s jučerašnjim danom. Inače, rok za prijavu za isplatu potpore za ožujak istekao je sa zadnjom minutom jučerašnjeg dana.

Izvijestili su da na rješavanju zahtjeva ukupno radi 500 djelatnika Zavoda, uveden je dvosmjenski rad od 7 do 21 sat, i to od ponedjeljka do nedjelje, pri čemu dio djelatnika radi od kuće, a uspostavljen je i pozivni centar (01/6444 000) čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati.

Napominju da je od danas zaprimanje zahtjeva i dopuna i izmjena zahtjeva za potporu za očuvanje radnih mjesta privremeno obustavljeno radi nadogradnje sustava, odnosno aplikacije, koja će omogućiti još lakše slanje zahtjeva i dopuna.

Ta će nadogradnja, naime, omogućiti predaju JOPPD broja i popisa radnika koji su za ožujak dobili potporu, pregled do sada predanih zahtjeva, dopunu zahtjeva sa zaposlenicima koje ste vratili na posao te dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj.

Predaja zahtjeva ponovno će biti omogućena od 17. travnja, najavljuju iz HZZ-a, uz napomenu kako podnošenje zahtjeva i dopuna zahtjeva više neće biti moguće putem elektronske ili fizičke pošte već samo putem internet aplikacije.

"U aplikaciju se korisnici i dalje mogu registrirati te preporučamo da, ako već nisu, to i učine kako bismo na adresu njihove e-pošte mogli poslati obavijest o ponovnoj aktivaciji aplikacije za podnošenje zahtjeva i dopuna zahtjeva", poručuju iz HZZ-a.

HGK: Broj nezaposlenih raste na dnevnoj bazi

O cijelom slučaju svoje viđenje dala je i Hrvatska gospodarska komora.

- U ožujku i travnju u normalnim okolnostima raste ukupan broj zaposlenih jer počinje pojačano zapošljavanje u djelatnostima koje imaju izrazitija sezonska obilježja. Ove godine takva kretanja izostaju zbog promijenjenih uvjeta poslovanja i života općenito koji na najnižu razinu smanjuju fizičku interakciju, kretanja, putovanja, a time i potrošnju, odnosno poslovnu aktivnost većine djelatnosti - navode iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u komentaru na najnovije podatke o broju nezaposlenih.

Iz HGK pritom ističu kako je pojačan priljev na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) vidljiv u drugom dijelu ožujka, a od 27. ožujka dnevno povećanje broja nezaposlenih iznosi više od tisuću ljudi (u prosjeku 1.300).

Do 8. travnja broj nezaposlenih dosegnuo je 150.372, što je 12.395 više nego krajem veljače te 9.730 više nego prije osam dana odnosno krajem ožujka, prenose iz Komore.

- U godišnjoj usporedbi, krajem ožujka broj nezaposlenih se unatoč rastu u drugom dijelu mjeseca još uspio zadržati na godišnjem trendu pada, ali sa znatno nižom stopom nego mjesec dana prije (pad za 2,3 posto prema 11,2 posto u veljači). Kako je krajem prošlogodišnjega travnja bilo 131.090 nezaposlenih, 19.282 manje nego 8. travnja ove godine, očito je da će se u travnju godišnji padajući trend prekinuti nakon uzastopna 72 mjeseca pada - ističu analitičari HGK.

Pritom naglašavaju i kako je vidljivo znatno smanjenje potražnje za radom, i to u vrijeme kad poslodavci inače najviše traže radnike.

Krajem ovogodišnjega ožujka bilo je 45 posto manje traženih radnika posredovanjem HZZ-a nego godinu dana prije, a u prvih osam dana travnja potražnja se smanjila za još 38 posto. Smanjenu potražnju za radnicima pokazuje i OVI indeks (broj online oglasa za posao) koji se u ovogodišnjemu ožujku smanjio za 23,3 posto u odnosu na ožujak 2019., a u odnosu na prethodni mjesec za 18,5 posto (desezonirano), podaci su Komore.

Analitičari HGK procjenjuju da bi prve izravne mjere za očuvanje radnih mjesta, koje su obuhvaćale potpore u iznosu minimalne plaće (3.250 kuna za ožujak), a što je u drugom krugu mjera povećano na 4.000 kuna (za travanj i svibanj), uz oslobođenje plaćanja doprinosa na te plaće, trebale usporiti rast nezaposlenih, odnosno poslodavcima omogućiti u većoj mjeri zadržavanje zaposlenih.

- Kako podaci HZZ-a pokazuju ublažavanje dnevnoga rasta broja nezaposlenih posljednja tri dana, može se zaključiti da je donesena mjera zasad spriječila veći rast nezaposlenosti. Prema posljednjim informacijama, 94 tisuće poslodavaca tražilo je te potpore za oko 550 tisuća zaposlenih, dakle za nešto više od trećine ukupno zaposlenih - zaključuje se u priopćenju HGK.

Smanjen je broj blokiranih građana

Krajem ožujka zbog neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi je bilo 238.135 građana, s ukupnom glavnicom duga od 16,6 milijardi kuna, kao i 17.632 poslovna subjekta, s glavnicom duga od 5,5 milijardi kuna, podaci su Financijske agencije (Fina) dobiveni na Hinin upit

Broj blokiranih građana je u odnosu na veljaču smanjen za 1.752 ili 0,7 posto, a vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje (samo glavnica duga) bila je manja za 217 milijuna kuna, ili 1,3 posto.

