Broj zaraženih u svijetu prešao 7 milijuna, njih 30% je iz SAD-a

Procjenjuje se da je stvarni broj preminulih puno veći od službenih podataka jer mnoge države nemaju dovoljno testova, a dio njih ne broji one koji su preminuli izvan bolnica

<p>Broj slučajeva korona virusa u svijetu u subotu je prešao 7 milijuna, s velikim rastom broja zaraženih u Brazilu i Indiji, pokazuju podaci agencije Reuters. </p><p>Oko 30 posto zaraženih, njih 2 milijuna, nalazi se u Sjedinjenim Državama. Latinska Amerika bilježi drugi najveći broj potvrđenih slučajeva, njih 15 posto. </p><p>Broj mrtvih u svijetu približava se brojci od 400 tisuća. Četvrtina svih žrtava je u SAD-u, no taj broj ubrzano raste u Južnoj Americi. </p><p>Broj smrtnih slučajeva povezanih s korona virusom u pet mjeseci u ovom trenutku je jednak broju ljudi koji godišnje umru od malarije, jedne od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti. </p><p>Prvi slučaj Covida-19 zabilježen je 10. siječnja u kineskom gradu Wuhanu, no broj mrtvih je prešao granicu od 100 tisuća tek u travnju, prema podacima agencije Reuters.</p><p>Trebalo je samo 23 dana da brojka naraste s 300 na 400 tisuća. </p><p>SAD ima najveći broj preminulih, njih 110 tisuća. Smrtnih slučajeva sve je više i u Brazilu koji bi uskoro mogao prestići Ujedinjeno Kraljevstvo koje je trenutno iza SAD-a. </p><p>Procjenjuje se da je stvarni broj preminulih puno veći od službenih podataka jer mnoge države nemaju dovoljno testova, a dio njih ne broji one koji su preminuli izvan bolnica. <br/> </p>