- Prvi ga je primijetio jedan od biologa ba\u0161 kada smo trebali preletjeti direktno iznad njega. Po\u010deo je vikati \"\u010cekaj, \u010dekaj, okrenite se nazad!\". Pitao samga \u0161to je bilo, a on mi je rekao da je vidio ne\u0161to \u0161to moramo provjeriti - ispri\u010dao je pilot Bret Hutchings za CNN i dodao da je to naj\u010dudnija stvar na koju je nai\u0161ao otkako se bavi letenjem.

Vratili su se do srebrnog metalnog monolita ukopanog izme\u0111u crvenih stijena. Hutchings ka\u017ee kako monolit ne izgleda kao da je slu\u010dajno tamo zavr\u0161io, ve\u0107 da ga je netko namjerno tu postavio. Zaklju\u010dili su da je vjerojatno rije\u010d o nekom umjetni\u010dkom djelu.

- Pretpostavljam da je to rad nekog umjetnika novog vala ili ne\u0161to takvo. Ili netko tko je obo\u017eavatelj Odiseje u svemiru - naveo je Hutchings, referiraju\u0107i se na scenu iz filma kada se crni monolit pojavljuje pred \u010dovjekolikim majmunima.

Monolit je ina\u010de za\u0161titni znak filma. Rije\u010d je o tajanstvenom izvanzemaljskom artefaktu, potpuno crnom i geometrijski savr\u0161enom. Kodno ime za monolit je TMA-1. Ubrzo nakon \u0161to ga ljudi otkriju, tajanstveni artefakt oda\u0161ilje sna\u017ean radio signal prema Jupiteru u \u010dijoj se pak orbiti nalazi jo\u0161 jedan monolit, ali puno, puno ve\u0107i...

Brojali muflone iz helikoptera, pa naletili na monolit: 'To je najčudnija stvar koju sam vidio'

Dok su bili uobičajenom zadatku, ugledali su strukturu među stijenama, koja podsjeća na monolit iz slavnog Kubrickovog filma, a pilot je rekao da monolit ne izgleda kao da je tamo slučajno

<p>Ono što je počelo kao rutinski let iznad rezervata za životinje pretvorilo se u najčudniji let Odjela za javnu sigurnost savezne države Utah kada su njihovi službenici iz helikoptera usred ničega u zabačenom dijelu Utaha ugledali tajanstveni metalni monolit visine od oko 3,5 metra.</p><p>Ekipa je letjela prošle srijede, a bili su na zadatku brojanja muflona. No, u jednom trenutku su ugledali strukturu koja je izgledala kao da je ispala iz filma 'Odiseja u svemiru'.</p><p>- Prvi ga je primijetio jedan od biologa baš kada smo trebali preletjeti direktno iznad njega. Počeo je vikati "Čekaj, čekaj, okrenite se nazad!". Pitao samga što je bilo, a on mi je rekao da je vidio nešto što moramo provjeriti - ispričao je pilot Bret Hutchings za <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/23/us/utah-monolith-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a> i dodao da je to najčudnija stvar na koju je naišao otkako se bavi letenjem.</p><p>Vratili su se do srebrnog metalnog monolita ukopanog između crvenih stijena. Hutchings kaže kako monolit ne izgleda kao da je slučajno tamo završio, već da ga je netko namjerno tu postavio. Zaključili su da je vjerojatno riječ o nekom umjetničkom djelu.</p><p>- Pretpostavljam da je to rad nekog umjetnika novog vala ili nešto takvo. Ili netko tko je obožavatelj Odiseje u svemiru - naveo je Hutchings, referirajući se na scenu iz filma kada se crni monolit pojavljuje pred čovjekolikim majmunima.</p><p>Monolit je inače zaštitni znak filma. Riječ je o tajanstvenom izvanzemaljskom artefaktu, potpuno crnom i geometrijski savršenom. Kodno ime za monolit je TMA-1. Ubrzo nakon što ga ljudi otkriju, tajanstveni artefakt odašilje snažan radio signal prema Jupiteru u čijoj se pak orbiti nalazi još jedan monolit, ali puno, puno veći...</p>