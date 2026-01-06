Obavijesti

Galerija

Komentari 7
SNJEŽNI KAOS

FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati. | Foto: HAK
1/81
Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati. | Foto: HAK
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026