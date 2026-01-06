FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.
| Foto: HAK
Foto: HAK
| Foto: HAK
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Karlovac do čvora Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Krapina-Gračac-Knin i DC3 na dionici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću), navode iz HAK-a...
| Foto: HAK
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme, piše HAK.
| Foto: HAK
A kako navode iz DHMZ-a, stiže nam još snijega...
| Foto: HAK
"Oblačno. U unutrašnjosti će još povremeno padati snijeg. Na Jadranu kiša, na jugu moguće obilnija i praćena grmljavinom, a na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije moguća je susnježica ili snijeg. U unutrašnjosti Dalmacije ujutro i prijepodne kiša se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Prema večeri sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a na krajnjem jugu i prema otvorenom moru poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura zraka od -6 do -1 °C, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C, na sjevernom dijelu mjestimice osjetno niža", stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 7. siječnja...
| Foto: HAK
