FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

"Oblačno. U unutrašnjosti će još povremeno padati snijeg. Na Jadranu kiša, na jugu moguće obilnija i praćena grmljavinom, a na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije moguća je susnježica ili snijeg. U unutrašnjosti Dalmacije ujutro i prijepodne kiša se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Prema večeri sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a na krajnjem jugu i prema otvorenom moru poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura zraka od -6 do -1 °C, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C, na sjevernom dijelu mjestimice osjetno niža", stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 7. siječnja... | Foto: HAK