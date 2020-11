Broje glasove, a ispred stoje naoružani Trumpovi ljudi...

Arizona je 'open carry state', što znači da možete hodati u javnost s oružjem, ako za njega imate dozvolu. U biračkom centru su ipak u jednom trenutku prekinuli s prebrojavanjem glasova

<p>Prema najnovijim podacima, <strong>Joe Biden</strong> ima 264 elektorska glasa, Donald Trump 214. To znači da Bidenu nedostaje još samo šest elektorskih glasova da bi postao novi predsjednik. No bitka za svaki glas traje i situacija se mijenja iz sata u sat.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/posti-naredba-da-u-10-drzava-vide-imaju-li-zaostalih-glasova-725993?o=f&utm_expid=.gWm-IUzGQ-CZeVeyQfMYYw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F%3Fo%3Df" target="_blank"><strong><<< Stanje oko izbora pratite iz minute u minutu >>></strong></a></p><p><strong>Biden </strong>vodi u Nevadi, a ta savezna država nosi šest elektorskih glasova.</p><p>Točno onoliko koliko treba Bidenu. Vodi Biden i u Arizoni, ali tamo je prebrojavanje glasova u jednom trenutku stalo. Zašto? </p><p>Ispred biračkog mjesta gdje prebrojavaju glasove okupili su se oni koji podržavaju Trumpa.</p><p>Ok, demokracija je, ali ovdje je nezgodno bilo što su neki od njih bili naoružani. </p><h2>Unutra broje, a vani stoje s puškama</h2><p>Pravno gledano, to nije problem jer je Arizona 'open carry state', država u kojem je legalno nositi oružje u javnosti, ako imate za to dozvolu. </p><p>U strahu od moguće eskalacije, u jednom trenutku prestali su dolaziti glasovi iz Arizone.</p><p>Novinare su ispratili iz prostorija.</p><p>Iz Arizone su potom najavili da su nastavili brojati glasove.</p><p>Naoružani prosvjednici pojavili su se i u Nevadi gdje Biden također vodi.</p><h2>Biden na korak do Bijele kuće</h2><p>Podsjećamo, <strong>Donald Trump</strong> se proglasio pobjednikom iako za to nije imao baš nikakve osnove. Znao je da će, kad počnu dolaziti dopisni glasovi (pretežito demokratskih glasača), početi gubiti prednost koju je imao u ključnim državama.</p><p>Zato je zagrmio o prevari i počeo pisati na Twitteru koji je gotovo svaku njegovu objavu djelom sakrio upozorenjem da se moguće radi o lažnoj vijesti. Trump je i ranije napadao dopisni sistem glasovanja jer smatra da je on podložan muljažama. </p><p>Za to nije ponudio nikakav dokaz.</p><p>Nakon što je Trump zagrmio o prevari i zaprijetio o tužbama Vrhovnom sudu, Biden je polako počeo preuzimati jednu po jednu ključnu državu.</p><p>I sad je na korak od 270 elektorskih glasova. </p><p><strong>Pratite emisiju o izborima na 24sata</strong></p>