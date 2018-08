Broje se mrtvi, ljudi spavaju u trgovinama, vrućine su strašne

Europa strahuje od najvrućeg dana u povijesti nakon što su vrućine u Španjolskoj već ubile troje ljudi, a živa u termometru približila se povijesnom rekordu od 48 stupnjeva Celzijusa. Toliko je 1977. izmjereno u Ateni, a 41 godinu kasnije u opasnosti od takvih vrućina našla se 41 od 50 španjolskih regija.

Među troje mrtvih je i muškarac kojeg su jučer našli u Barceloni. Ležao je na ulici, a iz usta mu je išla krv. Pretpostavlja se da je imao srčani udar. Prva žrtva vrućina bio je 48-godišnjak koji se srušio dok je radio na održavanju autoceste.

Svi turisti i stanovništvo upozoreni su da izbjegavaju izlaganje suncu tijekom dana te da posebno zaštite djecu i starije.

S visokim temperaturama od preko 40 stupnjeva muče se i u Portugalu, javlja Daily Mail.

U Finskoj malo tko ima klimu

Na nekad hladnijem sjeveru situacija nije puno bolja. Već danima su temperature više od 30 stupnjeva zbog čega su vlasnici jednog supermarketa u Helsinkiju dopustili kupcima da prespavaju u njihovim klimatiziranim prostorima.

- Jedan kupac mi je u šali rekao kako bi bilo divno da pustimo ljude da spavaju u trgovini. Shvatila sam da to i nije tako loša ideja, pozvali smo 100 ljudi i pružili im spas od vrućina, rekla je voditeljica trgovine Marika Lindfors dodavši da uvijek, pa tako i ovoga puta, slušaju želje kupaca.

Stanovi i uredi u Finskoj pripremljeni su na jake zime, ali malo je onih koji imaju klima uređaje. Temperature u toj zemlji ovih se dana kreću oko 30, a prijašnji prosjek za ljeto bio je 20-ak stupnjeva.

Vrući zrak iz Afrike zapljusnuo je i Francusku, Švicarsku, Njemačku, Italiju...

Crveno upozorenje za hrvatski Jadran

I u Hrvatskoj vladaju velike vrućine, a za cijelo priobalje, osim podvelebitskoj dijela, izdano je crveno upozorenje.

Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom u gorskim i istočnim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 33 do 36 °C, javlja DHMZ.

Sutra također sunčano i vruće. Sredinom dana i poslijepodne umjeren razvoj oblaka, a lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 22 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.