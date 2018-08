Europa 'gori': Moglo bi biti više od 48°C, to je toplije nego ikad

Gotovo cijelu Europu pogodio je toplinski val, a mnogi strahuju da bi danas mogli pasti i novi temperaturni rekordi. Najviše su na udaru Španjolska i Portugal gdje bi se dnevne temperature mogle popeti čak do 47 Celzijevih stupnjeva.

Meteorolozi, kako javlja BBC, tvrde kako postoji 40 posto mogućnosti da temperatura u nekim dijelovima Pirinejskog poluotoka premaši 48 stupnjeva, najvišu temperaturu izmjerenu u Europi otkad je mjerenja. Bilo je to 1977. godine, u Ateni.

Druga najviša temperatura zabilježena je 2003. godine u portugalskoj Amareleji - 47,4 stupnja, a treća u španjolskom Monotoru gdje je lani u srpnju bilo 47,3 stupnja.

Meteoalarm za Španjolsku i Portugal izdao je crveno upozorenje i vrijeme okarakterizirao kao vrlo opasno i potencijalno rizično za ljudske živote.

Dangerously high (45C+) temperatures in SW Spain and SE Portugal. Extreme heat warnings have been issued there and in other parts of Europe as the heat builds. Jo #heatwave pic.twitter.com/Uc8RfuBhCZ