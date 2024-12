Broji li Aca Vučić sitno? Studenti ga ne žele vidjeti, a on im prijeti batinašima. I za to krivi Hrvate

Da izađem van i da ih vrijeđam, da izađem i da se tučem, da pozovem Kobre i da ih sve rastjeramo, ne bi nam trebalo šest-sedam sekundi, ali to mi nije palo na pamet, izjavio je to prije nekoliko dana srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što mu danima deseci tisuća ljudi, mahom mladih i studenata, prosvjeduje na ulicama.

Naime, u Srbiji su u tijeku masovni prosvjedi potaknuti tragičnim događajem u Novom Sadu, gdje je 1. studenog 2024., u padu nadstrešnice na nedavno renoviranom željezničkom kolodvoru, poginulo 15 ljudi, uglavnom mladih, dok je dvoje ljudi teško ozlijeđeno s trajnim posljedicama. Ovi prosvjedi, predvođeni studentima, proširili su se na više od 50 fakulteta i rektorata u svim glavnim sveučilišnim centrima Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Studenti zahtijevaju učinkovitu istragu nesreće, objavljivanje kompletne dokumentacije vezane za rekonstrukciju željezničke stanice u Novom Sadu te sankcioniranje odgovornih za fizičke napade na studente tijekom ranijih prosvjeda.

Prosvjedima su se pridružili i srednjoškolci, poljoprivrednici, glumci beogradskih kazališta, aktivisti nevladinog sektora te brojni građani, izražavajući nezadovoljstvo zbog korupcije, nemara i nepotizma u vladi. Jedan od najvećih prosvjeda održan je na Trgu Slavija u Beogradu, gdje se, prema procjenama Arhiva javnih skupova, okupilo oko 100.000 ljudi, što ga čini jednim od najvećih prosvjeda u povijesti Srbije.

- Na Trgu Slavija i u prilaznim središnjim gradskim ulicama okupilo se jučer više ljudi nego što ih je bilo oko Skupštine u najkritičnijim trenucima tijekom svrgavanja s vlasti Slobodana Miloševića 2000. Također, to je bio dvostruko veći broj prosvjednika nego na najvećem ljetnom prosvjedu protiv eksploatacije litija, a isto tako i dvostruko veći broj sudionika nego što je aktualna vladajuća koalicija ikada uspjela okupiti na jednom mjestu - navode iz Arhiva javnih skupova u priopćenju.

Studenti su nosili transparente poput "Beograd je opet svijet", "Prosvjed je ispit", "Ruke su vam krvave", "Nešto je trulo u državi Srbiji", uz naglašene inicijale šefa države, "Ako šutimo neka smo prokleti" te poruku koji citira stihove iz pjesme preminulog kantautora Đorđa Balaševića "Ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu".

Foto: Branko Filipovic

Unatoč masovnosti prosvjeda, vlasti negiraju odgovornost, a provladini mediji optužuju sudionike skupa za pokušaj rušenja predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Vučić priznao je da je održan veliki skup u Beogradu, ističući kako je spreman čuti mišljenja prosvjednika, ali je također naglasio da vjeruje kako veći broj ljudi misli drugačije.

Kako bi pokušao amortizirati situaciju, Vučić je odlučio organizirati skup mladih pod nazivom: Budućnost, a ne prošlost, naravno, njemu bliskih, kako bi pokazao da ima podršku i tog dijela društva. Na skup su pozvani mladi do 35 godina. Međutim, i tu je imao brojnih poteškoća.

Kako su pisali mediji koji nisu bliski Vučiću, odnosno pod njegovom kontrolom, na skup su došli brojni iz okolice Beograda, a prije toga su po javnim institucijama krenuli popisi svih koji moraju doći na taj skup.

- Studenti Srpske napredne stranke večeras u Centru Sava: 1. Nemanja Bogdanov, direktor Kulturnog centra Pančevo. Poznat i kao "čuvar glasova" SNS-a na čuvenim izborima u Lučanima 2018. godine. 2. Predrag Živković, direktor JKP Grejanje, bivši član općinskog vijeća zadužen za financije. Četrdesetogodišnjaci - napisala je opozicijska zastupnica Skupštine Marinika Tepić.

Vučić se u ovom metežu sjetio da mladim ponudi jeftine stanove, sve kako bi primirio masu. Tako je predstavio program subvencioniranja kupnje stanova za mlade i naglasio da on nije osmišljen kako bi se ugasile studentske blokade fakulteta.

Kako je rekao, osigurano je 400 milijuna eura za kupnju 5.500 stanova za mlade u dobi od 20 do 35 godina. Od toga je, kako je dodao, 130 milijuna eura "izravni državni poklon". Vučić je naveo da će stanove moći kupovati i nezaposleni i studenti. Dodao je kako će najviša cijena po kvadratu za koju će država davati subvencije biti 2.200 eura, ali da će se taj iznos povećati. Kako je rekao, primjena programa počinje u ožujku 2025., ali mladi su nakon ovih najava još masovnije izašli na ulice.

Uz to, Vučiću su na ulice izašli i nastavnici, ali i radnici pošte. Nastavnici su odbili zaključiti ocjene na polugodištu dok im se ne ispune uvjeti. Tako su predstavnici reprezentativnih prosvjetnih sindikata u utorak imali sastanak s Vučićem, kako bi ih primirio i vratio na posao, ali su ga oni odbili.

- Glavni odbor Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, nakon konzultacija s članstvom, odbio je ponuđeni prijedlog nadležnih. Razlozi za to su sljedeći: prijedlog nije u skladu sa zahtjevima prosvjetnih radnika i definiranim vremenskim rokovima usuglašenim s predstavnicima države, koji su potpisali Protokol u listopadu 2023. Također, višekratno dani, ali nerealizirani i potpisani dogovori iz 2015., 2017. i 2023. ukazuju na to da ne možemo imati povjerenja da će se i ova ponuda realizirati - rekli su iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije.

Na kraju se Vučić sjetio onoga što mu najbolje ide. Kad god je u stisci i nema izlaza, on se sjeti dva rješenja: Hrvati ili Kosovo. Ovog puta se odlučio za Hrvate.

Foto: Branko Filipovic

Tako je predsjednica Skupštine, inače i bivša premijerka Ana Brnabić oplela po Hrvatskoj i izjavila kako je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić više ne bude na čelu Srbije.

- Živimo u teškim vremenima za Srbiju, pritisci su dosegnuli vrhunac, nikada nisu bili veći i više se ni ne skrivaju. Skinuli su rukavice. Moram priznati da mi nešto nije bilo jasno, zašto i kako se nešto događa, ali sada se sklapa čitava slika. Dojam godine je predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsjedničke izbore, gdje smo čuli, sasvim otvoreno, i to nikada ne smijemo zaboraviti, da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Ljudi moraju razumjeti što znači kada je nešto definirano kao strateški interes jedne zemlje. To znači da sve institucije rade na ostvarivanju tog interesa, da pružaju logističku i financijsku podršku kako bi se taj interes ostvario. Sve što se može učiniti da se to postigne, a to je da Vučić ne bude na čelu Srbije, Hrvatska tome pruža logističku, obavještajnu i financijsku podršku - izjavila je Brnabić, nepruživši niti jedan dokaz nego se pozivala na izjave određenih oporbenih političara u Hrvatskoj.

- Postoje ljudi u Srbiji koji svjesno i namjerno rade za hrvatske obavještajne službe. Nije mi bilo jasno što se sve događa u ovom trenutku, ali ta izjava da je strateški interes Hrvatske da Vučić ne bude na čelu Srbije, nemojte to nikada izgubiti iz vida - dodala je Brnabić, koja je postala Vučićev trbuhozborac, ono što je inače bio Aleksandar Vulin.

Sličnog promišljanja je i profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić koji je, kako prenosi Kurir, rekao da se na prosvjedima osjeti 'prisustvo hrvatskih službi'.

- To je jedan problem za koji mi sad shvaćamo da je duboko hrvatski. Kad se sve zbroji i oduzme, mi smo njima potrebni, jer bez nas oni ne postoje. Oni su jedna mala obala, mala država i mala kultura koja bez neprijatelja ne funkcionira. Njihova želja je da ovdje bude vječni zid, ako je moguće na Drini, ako već nije na Dinari. Mi u proteklih 200 godina nismo imali podršku Hrvatske. Kad Zagreb nešto podržava, treba biti na oprezu. Hrvatska je u ovim prosvjedima očito vrlo prisutna - rekao je profesor Čedomir i dodao kako za to ne može iznijeti dokaze.

Politički analitičar Davor Gjenero smatra kako je situacija ozbiljnija nego što se mislilo.

- Vučić nikad nije bio u gorem položaju. Njegov autoritarni status sada je pod velikim prijetnjama, a u pozadini se razvija proeuropska opozicija koja je mnogo ozbiljnija od trenutne. Jedan od ključnih trenutaka u njegovom posrtanju bio je trenutak kada je iznio rečenicu da je mogao poslati specijalce na studente, ali to nije učinio. Na taj način, zapravo, priznaje da je bio u poziciji izvršiti državni udar jer je ta jedinica pod patronatom Generalnog štaba i Ministarstva obrane. Ono što je najgore na vrhuncu krize, može se očekivati da bi mogao upotrijebiti takve jedinice protiv studenata, a pitanje je hoće li to dovesti do nečega sličnog onome što se događalo Miloševiću i crvenim beretkama - rekao je Gjenero.

Foto: Zorana Jevtic

Veliki je problem to što, smatra Gjenero opozicija trenutno nema međunarodnu podršku.

- Vučić trenutno uživa potporu SAD-a i EU-a, što je bilo vidljivo iz izjava veleposlanika i ponašanja određenih europskih funkcionalista. Međutim, EU se prema Srbiji ponaša prilično cinično, svjesna da zemlja možda nikad neće postati članica, a odnosi se prema njoj kao prema postkolonijalnoj afričkoj državi. No, čini se da stvari u Srbiji ipak idu u dobrom smjeru. Sveučilišni gradovi diljem zemlje su na nogama, a to je vrlo važno. Prosvjedima su se pridružili i drugi važni segmenti društva, poput poljoprivrednika, prosvjetnih radnika i medicinskog osoblja. To pokazuje da nezadovoljstvo nije ograničeno samo na studente, već se širi na šire društvene skupine - dodao je Gjenero.