VOZAČI, PRIPAZITE

Brojne nesreće na autocestama: Kod Zagreba kolona od 14 km!

Brojne nesreće na autocestama: Kod Zagreba kolona od 14 km!

HAK je izvijestio i o prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca gdje je promet također otežan

Više nesreća u popodnevnim satima dogodilo se na autocesti A3. Dvije su bile na zagrebačkoj obilaznici, jedna između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, a druga između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane.

Snimkui nesreće s obilaznice poslao nam je čitatelj.

- Nesreća je bila u smjeru istoka, stigla je i policija, ali i Hitna pomoć - rekao je čitatelj.

Zbog ove prve prometne nesreće u smjeru Lipovca nastala je i kolona duga 10 kilometara. Vozi se jednim trakom uz ograničene od 40 km/h.

TRAGEDIJA NA CESTI U Splitu je poginuo motorist
U Splitu je poginuo motorist

HAK je izvijestio i o prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca gdje je promet također otežan.

Gust promet bilježi se i na autocesti A1, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika.

