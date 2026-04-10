Brojni se oprostili od profesora Vlatka Cvrtile na Mirogoju...

Obitelj, prijatelji i kolege u petak su se na Mirogoju oprostile profesora i stručnjaka za geostrategiju i sigurnost Vlatka Cvrtile, koji je iznenada preminuo prošlog tjedna u 61. godini...

Na sprovod su stigli Stipe Mesić, Damir Krstičević, Boris Jokić, Mate Granić, Radovan Fuchs, Mirela Holy, Miro Kovač, Dragan Kovačević...

Zagreb: Posljednji ispraćaj profesora Vlatka Cvrtile na Mirogoju | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cvrtila je bio ugledni sveučilišni profesor, dekan i prodekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske (2005.-2008.) i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Republike Hrvatske (2009. – 2011.). Bio je I predsjednik Znanstvenog savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Vlatkovo područje istraživanja bile su sigurnosne studije i upravljanje sigurnosnim sektorom.

- S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose. Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova - kazao je nakon smrti Cvrtile premijer Andrej Plenković.

- Njegova stručnost i posvećenost obrazovanju ostaju u sjećanju brojnih generacija studenata, kao i njegovih suradnika - kazao je ranije predsjednik Sabora Gordan Jandroković.