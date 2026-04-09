LITO IDE, EVO I MENE 'Hrvati, ja sam već dugo tu u Jadranu...'

Velika bijela psina, koja se nalazi na vrhu hranidbenog lanca i spada u jednu od najpoznatijih morskih grabežljivaca na svijetu, nastanjuje široko geografsko područje, pa i Jadransko more. Znanstvenici ipak već desetljećima upozoravaju na značajan pad brojnosti njihove populacije u Sredozemlju. Međutim, najnovije istraživanje koje potpisuju Ilija Ćetković, Jacopo Bernardi, Pero Ugarković, Alessandro De Maddalena, Branko Dragičević, Zdravko Ikica i Ana Pešić ipak ulijeva veliku nadu. Zabilježena su dva slučaja mladunaca, jedinki u prvoj godini života, i to 2018. uz obale Hrvatske, te uz obalu Crne Gore 2025. Posljednje viđenje u Hrvatskoj bilo je 2023. godine kraj Rogoznice.

Poznati splitski profesor koji neumorno upozorava na važnost zaštite obale, mora i bića u njemu, Alen Soldo, koji je ujedno i jedan od ambasadora mora, rekao je da velika bijela psina odavno živi u Jadranu i da se nada da će nastaviti tu obitavati.

Bijela psina je odavno u Jadranu

- Identifikacija velikih bijelih psina koje su mlade i drugih srodnika, primjerice psine dugonose i atlantske psine, poprilično je zeznuta. Kontaktirajući stručnjake, i oni smatraju da je na fotografiji psina porodice Lamnidae. Zapravo se iz fotografija ne može sa stopostotnom sigurnošću utvrditi je li to velika bijela psina ili primjerice dugonosa psina. Jer u porodicu Lamnidae spadaju velika bijela psina, atlantska psina i dugonosa psina. Atlantska i dugonosa drže se otvorenoga mora i nemaju nikakvu interakciju s ljudima. Dok gore navedene vrste nisu opasne, velika bijela psina potencijalno je ipak opasna i svi incidenti koji su zabilježeni kod nas vezani su zapravo za veliku bijelu psinu. Ali to nikako nije često - objasnio je stručnjak.

Predzadnji napad bio je 1974. kraj Rogoznice, kad je život izgubio Nijemac, a posljednji napad bio je 2008., kad je napadnut slovenski podvodni ribolovac kraj Visa, koji je napad preživio.

Posljednji napad bio je 2008.

Soldo je dodao da je u tom slučaju i dokazano da je to bio napad velike bijele psine jer su stručnjaci s patologije iz rane muškarca izvukli ostatke zubiju koji su predane Soldi, a koji je potom i potvrdio da je zaista riječ o velikoj bijeloj psini.

- Velika bijela psina nalazi se Jadranu, ali s obzirom na to da je Jadran jako prozirno more, a ona je vezana za tune jer je tuna njezin glavni izvor hrane u Jadranu i Mediteranu, ne napada ljude kad je more prilično transparentno i kad je dobra vidljivost. Do napada dolazi većinom uslijed nekih 'pogreški'. Primjerice, kad je napadnut slovenski podvodni ribolovac, za njega se govorilo da je imao ribu okačenu o struk, pa je morski pas htio dohvatiti ribu, a ne ribolovca - objasnio je Soldo.

Ali problem s njihovom populacijom mogao bi postojati s pojavom globalnog zatopljenja. Stručnjak kaže da velike bijele psine ne preferiraju baš toplo more.

- Zbog globalnog zatopljenja može čak doći do toga da ih nestane iz Jadrana. A to nikako ne bi bilo dobro. Riječ je o vrhunskom grabežljivcu i predatoru koji se nalazi na vrhu hranidbenog lanca, ali čim se makne nešto s vrha lanca dolazi do poremećaja u donjem dijelu. Priroda je napravila da sve to funkcionira savršeno, onako kako bi trebalo biti. Do sada nemamo baš dokaza o pojavnosti mlade bijele psine u Jadranu. Zna se da se one mrijeste i nalaze u zaljevu oko Tunisa te uz turske obale Egejskoga mora, i za to već postoje znanstveni dokazi - kaže Soldo.

Zanimljivosti o velikom bijelom

- 11 ljudi usmrtio je morski pas na Jadranu. Devetero na našoj strani mora.

- 2008. posljednji je zabilježeni napad velike bijele na Jadranu, kraj Visa.

- 70 godina doživi velika bijela psina, koja može plivati više od 20 km/h.