BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Neočekivana izjava američke prve dame Melanije Trump, u kojoj se ogradila od pokojnog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, izazvala je pravu buru u javnosti. Dok je njezin poziv Kongresu da sasluša Epsteinove žrtve dobio podršku s obje strane političkog spektra, kontroverzni komentator Alex Jones ponudio je dramatično tumačenje: tvrdi da Melania Trump napušta svog supruga, predsjednika Donalda Trumpa, jer "zna da brod tone".

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom

U rijetkom i unaprijed nenajavljenom obraćanju novinarima u četvrtak, Melania Trump odlučno je demantirala bilo kakvu povezanost s Epsteinom. U govoru koji je trajao nešto manje od šest minuta, prva dama je izjavila kako "laži koje ju povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju danas prestati". Naglasila je da nikada nije bila prijateljica s njim, da nije bila njegova žrtva te da je nije on upoznao s Donaldom Trumpom, kako su sugerirale neke glasine.

​- Sreli smo se slučajno na zabavi u New Yorku 1998. godine - pojasnila je.

Osim što je negirala da je ikad bila na Epsteinovom privatnom otoku ili u zrakoplovu, prva dama je uputila izravan poziv američkom Kongresu.

​- Pozivam Kongres da ženama koje su bile Epsteinove žrtve omogući javno saslušanje usredotočeno na preživjele. Dajte tim žrtvama priliku da svjedoče pod prisegom. Tek tada, i samo tada, doznat ćemo istinu - poručila je Melania.

Njezin istup iznenadio je mnoge u Washingtonu, tim više što je administracija njezina supruga mjesecima nastojala aferu Epstein gurnuti u drugi plan. Prema navodima nekoliko medija, uključujući CNN, čak ni sam predsjednik Trump navodno nije znao za sadržaj govora svoje supruge. U kratkom telefonskom razgovoru s jednim novinarom, Trump je rekao da "ne zna ništa o tome".

Očita neusklađenost potaknula je teoretičara zavjera Alexa Jonesa na radikalne zaključke. U videu objavljenom na društvenoj mreži X, Jones je Melanijin potez protumačio kao jasan znak raskida s predsjednikom.

​- Trumpova vlastita supruga danas je na nenajavljenoj konferenciji za novinare izjavila da su Epsteinovi zločini stvarni i da želi da žrtve svjedoče pred Kongresom kako bi se zataškavanje okončalo. To je potpuno suprotno od onoga što Trump govori. Čini mi se da ga napušta jer zna da brod tone. Saznala je istinu - rekao je Jones.

Jones je povukao paralelu sa slučajem Billa i Melinde Gates. Tvrdi da se Melinda okrenula protiv supruga također zbog njegove povezanosti s Epsteinom. Jones se sam našao na udaru Donalda Trumpa. Američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao Jonesa, kao i druge istaknute konzervativne komentatore poput Tuckera Carlsona i Candace Owens. Nazvao ih "glupim ljudima" i "luđacima" niskog kvocijenta inteligencije.

- Znam zašto se Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones godinama bore protiv mene, ponajviše zato što misle da je sjajno da Iran, država broj jedan sponzor terorizma, ima nuklearno oružje - jer imaju jednu zajedničku stvar: nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove obitelji to znaju i svi ostali to znaju. Pogledajte njihovu prošlost, njihov rad. Nemaju što je potrebno i nikada nisu ni imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih.

Oni su LUĐACI, PROBLEMATIČNI i reći će bilo što za malo “besplatnog” i jeftinog publiciteta. Sad misle da dobivaju neke “klikove” jer imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne priča o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA pokretu - inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima uvjerljivo.

MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% podršku “TRUMPU”, a ne mahnitim budalama poput Tuckera Carlsona, koji nije mogao ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kad je dobio otkaz na Foxu i nikad više nije bio isti - možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra! Ili Megyn Kelly, koja mi je zlobno postavila sada već poznato pitanje “Samo Rosie O’Donnell?”, ili “luda” Candace Owens, koja optužuje visoko cijenjenu prvu damu Francuske da je muškarac, iako nije, i koja će se, nadam se, dobro naplatiti u tekućoj tužbi.

Zapravo, meni je prva dama Francuske daleko ljepša žena od Candace, uopće nije ni blizu! Ili bankrotirani Alex Jones, koji govori neke od najglupljih stvari i izgubio je cijelo bogatstvo, kako je i trebao, zbog strašnog napada na obitelji žrtava pucnjave u Sandy Hooku, tvrdeći besmisleno da je to bila prevara.

Ti takozvani “komentatori” su GUBITNICI i to će uvijek biti! Sada ih lažne vijesti CNN-a, propadajući New York Times i svi ostali radikalno lijevi “mediji” veličaju i daju im “pozitivnu” medijsku pažnju prvi put u životu. Oni nisu “MAGA”, oni su gubitnici koji se samo pokušavaju prikrpati MAGA pokretu. Kao predsjednik, mogao bih ih pridobiti kad god poželim, ali kad me zovu, ne uzvraćam im pozive jer sam prezauzet svjetskim i državnim pitanjima, a nakon nekoliko puta postanu “zločesti”, baš kao Marjorie “izdajica” Brown, ali više me to ne zanima, stalo mi je samo do toga da radim ono što je ispravno za našu zemlju.

MAGA znači POBJEDA i SNAGA u tome da se Iranu ne dopusti da ima nuklearno oružje. MAGA znači UČINITI AMERIKU PONOVNO VELIKOM, a ovi ljudi nemaju pojma kako to postići, ALI JA IMAM, jer su Sjedinjene Američke Države sada “NAJVRUĆA” zemlja bilo gdje u svijetu! Predsjednik DONALD J. TRUMP - stoji u objavi američkog predsjednika.