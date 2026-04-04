Brutalan napad u Tkalčićevoj: Pretukli mladića nakon izlaska iz kluba. Teško je ozlijeđen

Kako javlja policija, u centru Zagreba dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen 25-godišnji mladić. Incident se dogodio oko 4 sata ujutro u Tkalčićevoj ulici, i to neposredno nakon izlaska iz noćnog kluba. Na mladića je tada nasrnulo više za sada nepoznatih osoba koje su ga fizički napale.

Napadnuti 25-godišnjak prevezen je u Kliničku bolnicu Merkur, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Iz policije poručuju kako je kriminalističko istraživanje u tijeku te da se poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti događaja i pronašli počinitelji.