Nikako, odgovara nam kratko i jasno Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora i liječnik u Domu zdravlja Zagreb-Centar, na pitanje kako napreduje cijepljenje.

I dalje u ambulantama, ističe, nemaju dovoljno cjepiva.

- To je prvi problem. A drugi je skeptičnost ljudi prema cjepivu AstraZenece. Svaki treći pacijent odbija to cjepivo. No, nemamo ni njega dosta. Dakle, glavni problem je što općenito nemam dovoljno cjepiva - ističe Soldo i prikazuje stanje u svojoj ambulanti.

- Preko 700 pacijenata se prijavilo za cijepljenje, a mi smo ih cijepili malo više od 100 jednom dozom. Najviše smo dobili AstraZenece i ja nisam imao nikakvih problema kod svojih pacijenata nakon cijepljenja tih cjepivom - kaže.

Inače, prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC), Hrvatska je do sad zaprimila 471,480 doza Pfizerovog, Moderninog i AstraZenecinog cjepiva, a potrošili smo ih 358,976, odnosno tek 76,1 posto. Dakle, na skladištu nam stoje 112.504 doze, najviše AstraZenecinog cjepiva.

A upravo kako bi pokazali da je ono sigurno, nakon nekoliko slučajeva zgrušavanja krvi i plućne embolije te smrtnih ishoda za koje se ustanovilo da nisu povezani s cjepivom, premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar zdravstva Vili Beroš odlučili su da će se cijepiti AstraZenecom.

No, pitanje je zašto smo u trenutku usporene isporuke cjepiva potrošili tako malo doza. U HZJZ-u upravo taj razlog ističu kao jedan pa se doze čuvaju za revakcinaciju. Drugi je distribucija, a tu je i odbijanje AstraZenece.

- Moramo čuvati dio za revakcinaciju jer se ne možemo dovesti u situaciju da netko dobije prvu dozu pa da nemamo za docjepljivanje - ističe nam to i Soldo dodajući kako sad “šteka” cijepljenje prvom dozom.

- Mi smo već trebali cijepiti milijun ljudi, a s obje doze nismo još ni 100.000. Brutalno kaskamo, generalni problem je što svi žele cjepivo pa tu nije nitko kriv, ali smo eventualno ranije mogli naručiti više cjepiva pa bismo sad više dobivali - dodaje.