'Bruxelles nas tretira kao gluho-slijepe budale. EU ponižava BiH, to je naš problem, ne Ukrajina'

Robe nema, a mi dajemo svoje. Tako se ponaša pijani bekrija. Tako se svoje ne štiti. Koliko imamo protuoklopnih raketa u Hrvatskoj na lageru? Hajmo, Bane, prije nego te u istragu bace. Plenkoviću, koliko Hrvatska ima granata? Godinu dana te povlačim da se oko toga dogovorimo. A gdje ćeš sad naručiti? U Sjevernoj Koreji. Just go, poručio je predsjednik Zoran Milanović govoreći o donacijama Ukrajini i neizglasavanju odluke o obuci ukrajinskih vojnika u Saboru.

Upitan za povratak naših vojnika u Litvu i Poljsku, Milanović je istaknuo da su naši vojnici tamo s borbenim kompletima.

- S haubicama, koje smo skupo platili u vrijeme mog mandata kad nije bilo novaca. Najmodernije, njemačke haubice. To je također gore. I ne bi išlo da vojska nije išla. Ja sam se usuglasio da ide to gore, ali uz vojsku, jer smo preuzeli neke obaveze. Ali dinamika događaja je takva da mi nemamo nikakav utjecaj na to. Izvješćuju da Rusi gubi rat. Po čemu su oni opasnost? Ja bih im bolje poslao skupinu komedijaša gore da im se rugaju nego vojsku. Kakva konkretno prijeti opasnost od Rusije u Poljskoj kad ne može Kijev napasti - pita Milanović.

'Nije normalno da naša vojska na ruskoj granici ima vježbe, ali smo lojalni partneri. Je li Ukrajina u NATO-u? A je li Poljska?'

Dakle, posve je normalno da naši vojnici budu u Litvi i Poljskoj na granici kad po njegovu razmišljanju tamo ne prijeti opasnost, upitali su novinari, a Milanović poručio kako ništa nije posve normalno.

- Sve je nenormalno, ali su to obaveze, nemojte raditi lakrdiju od toga. Nije normalno da hrvatska vojska na ruskoj granici ima vježbe bojnim streljivom, ali je nenormalna situacija. Ali smo mi i dalje lojalni partneri - kazao je naglasivši da je Hrvatska, s druge strane, što se tiče EU vojne misije obuke ukrajinskih vojnika dobro odlučila ne sudjelovati u tome.

A pitanje koja je razlika između obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i sudjelovanja naših vojnika u Poljskoj i Litvi u uvježbavanju i to uz samu granicu posebno ga je naživciralo.

- Razlika je ogromna. Ogromna. Ogromna. Što je Poljska, a što Ukrajina? Je li Ukrajina članica NATO-a? Ne. A Poljska? Je. Je li u Ukrajini, koja nije članica NATO-a, rat? Je li u Poljskoj rat? Ponavljam, je li Poljska članica NATO-a? Ak' ne kužite, natrag u garažu. Ogromna je razlika. Između života i smrti je razlika. Zašto Austrija nije u toj misiji? A što EU radi u toj misiji, to je pitanje? Čemu će Hrvatska učiti ukrajinske vojnike? To je čista farsa samo da se neki ljudi osjećaju bolje. Pa Amerikanci nemaju čemu učiti Ukrajince, koja je najbolja vojska na svijetu - poručio je Milanović i dodao kako je to "američko-ruski rat."

- Ovo je Putinov rat izbora, donio je takvu odluku nakon dosta godina, i ovo je američki rat izbora. Idu preko ukrajinske grbače, s američkim novcem. A i o tom novcu možemo nešto govoriti, kao i o EU novcu. Koliko EU može štampati novca? Kolike su kamatne stope? Postoji li taj novac, svi ti fondovi, na čemu je sve to zarađeno? Kolika je inflacija, koliko dobijete kada držite novac u banci? To uništava i banke - istaknuo je.

Pa se vratio na razliku Poljske i Ukrajine.

- Ukrajina nije saveznik, Ukrajinu se na silu pokušava učiniti saveznikom, cinično joj se daje status kandidata u EU, nesretna je BiH morala čekati, kakvo poniženje, još pola godine da bi im dali figu u džepu. To je današnja EU - jad, nula - rekao je.

'Ovi iz Bruxellesa nas tretiraju kao gluho-slijepe budale'

Pa još opleo po EU naglasivši da se nalazimo u problemu zahvaljujući njenom mudrom vodstvu.

- To su ljudi nedorasli za puno jednostavnije situacije. Ovi koji su bili puni kritika i prijezira prema zastupnicima koji nisu glasali kako se od njih očekivalo jer ih "se gleda", samo jedan podsjetnik da se gleda svakoga, svačiji rad se vrednuje i da ćemo se naći na jednom raskršću i konačnoj večeri na kojoj ćemo jedni drugima morati položiti račune. Pitam ih sljedeću stvar - a gdje su kada se razgovara o diskriminaciji Hrvata u BiH? To je naš problem, ne Ukrajina, tu nam se skače po glavi i ponižava nas se - rekao je.

Milanović je dodao kako je Josep Borrell, "koji histerizira okolo i prijeti", poslao neprimjereno pismo ministru Gordanu Grlić Radmanu na njegov pristojan zahtjev da nas se tako i tretira.

- Način na koji mu je Borell odgovorio je skandalozan i bezobrazan, lažljiv, manipulativan, netočan. Tražite to pismo pa vidite kako se centralna europska vlast obraća svojoj punopravnoj članici. Tretiraju nas kao gluho-slijepe budale, ispričavam se gluho-slijepima koji su bili neki dan kod mene, oni nisu budale - rekao je istaknuvši kako prije nije govorio o tome kako ne bi ugrozio ulazak u Schengen, čime je, dodao je, gotova povijest Hrvatske jer će sada svi kriminalci bez provjere moći ulaziti u Hrvatsku."

Pa se osvrnuo na uhićenje potpredsjednice Europskog parlamenta za koju je istaknuo kako je relativno antipatična.

- Ne zato što je Grkinja. Tko je uhitio, pratio? Dok ne dobijem jasna objašnjenja za koga je lobirala, koliko zastupnika to još radi, pa ljudi sjede po nadzornim odborima, i naši su za nagradu sjedili, nitko ih nije hapsio - rekao je.

Upitan mogu li njegovi stavovi o liderima EU naštetiti Hrvatskoj, Milanović pita kako bi mogli i naglašava da ti ljudi nisu ni od koga izabrani na te funkcije. Ursulu von der Leyen nitko nije izabrao, poručuje.

- Ti ljudi su došli na ta mjesta temeljem političkog pogađanja. U određenoj mjeri to mogu respektirati dok se to ne otme kontroli. U čije ime oni govore? U moje ne. U ime hrvatskih ljudi? Ne. U ime hrvatskih ljudi mogu govoriti saborski zastupnici, Plenković, ministri i ja. Ne mogu Borell i von der Leyen. Grabež vlasti, Europska komisija se počela baviti ratom i mirom. Nešto o tome mislim da znam, studirao sam to, magistrirao. Znam osnove i znam kako se to razvijalo i u kojem se pravcu to sad razvija. Protiv von der Leyen nemam ništa osobno, ali netko tko nije biran obraća se narodu... Želim čuti Plenkovića, Jandrokovića. Ne zanima me ona i govoriti u moje ime. Borrell ne može lagati i tretirati nas kao zadnji sitniš u ime Europske unije - poručio je Milanović naglasivši kako je EU laž.

- Prepoznajem laž teleskopom, to je Europska unija. Imat ćemo štete? Što, neće nam dati tuđi novac kao Mađarskoj? Čija je volja da se to radi Mađarskoj? Jedno je Orbanov stil, međutim, oni imaju pravo na to. Ne može nikakav centar moći u Bruxellesu odlučivati što Mađarska može, a što ne dok ne otvaraju konc logore i krši nekakva temeljna pravila. Orbana je četiri puta izabrao mađarski narod, bez obzira što se to nekome ne sviđa. Naučite se, nismo ničiji vazali, već država koja mora shvatiti da ima svoje "ja". Jedino je nama stala do ovoga. Sitniš dobivamo jer se velikima daje pa ispada iz vreće - rekao je.

