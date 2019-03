Brzo je skupo: U samo jednom danu možete produljiti vozačku

Ako vozač nema zdravstvenih ograničenja, vozačke dozvole vrijede 10 godina. Prije su vrijedile do vozačeva 65. rođendana, ali također ako nije bilo zdravstvenih ograničenja, poput lošijeg vida.

Do 65. rođendana vozačka dozvola vrijedi i onima koji su ih izvadili krajem 90-ih godina prošlog stoljeća. Tako vozaču u dozvoli koju je dobio 1998. piše da vrijedi do 2044. Prema novom Pravilniku o vozačkim dozvolama, on će je ipak prije morati promijeniti.

- Vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine života vozača vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine - piše u članku 32.

Malo je čudna formulacija, jer je krajnji rok važenja dozvola čak 11 godina kraći od onog koji piše u njegovoj vozačkoj dozvoli.

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, vozačke dozvole su iste kao i u ostatku EU, plastične i malene poput osobnih iskaznica. Zahtjev za vozačku dozvolu može se predati u policijskim postajama. Ako se mijenja dozvola samo zato što joj je istekao rok važenja, vozač neće trebati ponovno na liječnički pregled.

Profići na pregled

Potvrdu o liječničkom pregledu ne stariju od šest mjeseci moraju priložiti oni koji vozačku dozvolu traže prvi put, oni kojima je istekla zbog zdravstvenog ograničenja ili oni koji obnavljaju dozvole kategorija C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE i H. Riječ je o kamionima, autobusima i radnim strojevima.

Pregled treba i za B kategoriju, ako je riječ o profesionalnom vozaču. Pri produljenju dozvole treba priložiti i potvrde o uplatama upravne pristojbe (biljeg) od 15 kuna te još 151, 200 ili 450 kuna, ovisno o hitnosti postupka za koji se odluče. Na treći račun treba uplatiti 30 kuna onaj tko želi da mu vozačka dozvola, nakon što je naprave, stigne poštom na navedenu adresu.

Fotografiju ne treba priložiti onaj tko je u proteklih pet godina izrađivao biometrijsku putovnicu, e-osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu nakon 4. rujna 2017. te ako mu se izgled nije značajnije promijenio.

Ako vlasnik ne podigne vozačku u roku od 90 dana otkad je napravljena, policija će je poništiti i uništiti.

Može i bez odlaska na policiju

Osim u policijskim postajama, zahtjev za novu vozačku dozvolu može se podnijeti i putem sustava e-Građani. Za to treba imati novu e-osobnu iskaznicu na kojoj je verificiran potpis. Na e-Građani može se predati zahtjev za prvu vozačku dozvolu ili zamjenu, osim u slučajevima gubitka ili krađe postojeće. Zamijeniti se može dozvola koja je istekla ili je oštećena te ako treba promijeniti podatke, na primjer nakon promjene prezimena.

Uz zahtjev treba priložiti i skenirane dokaze o uplati takse (15 kuna), izrade (159 kuna) i eventualno dostave (30 kuna). Vozačka će biti gotova u redovitom postupku u roku od 30 dana. Budući da za pristup sustavu treba nova e-osobna, fotografija je već u sustavu. Uz e-zahtjev, za prvu vozačku treba priložiti i skeniranu potvrdu o polaganju ispita te liječničku potvrdu.

Nesavjesni vozači možda je neće dobiti. Od 1. siječnja 2014. izdavanje nove vozačke može biti uskraćeno vozaču koji nije platio dospjelu i pravomoćnu kaznu za prometni prekršaj.

Skriveni trošak

Evidenciju vode u Registru neplaćenih kazni. Ti podaci nisu javno dostupni pa ih ne može svatko sam provjeriti. To mogu samo djelatnici nadležnih tijela pa pri predaji zahtjeva za novu dozvolu vozač može dobiti i podatke za uplatu neplaćene kazne.

Nakon uplate podaci iz Registra neplaćenih kazni brišu se automatski, u roku od 24, odnosno 48 sati, ovisno o vremenu uplate. Informacije vezane uz Registar neplaćenih kazni mogu se dobiti radnim danom na telefon 01-3714-262 ili na e-mail prekrsajna@pravosudje.hr.

Zbog tih prekršaja ne može se produljiti ni registracija automobila.

Novčanu kaznu od 500 kuna platit će vozač koji se tijekom vožnje ne koristi pomagalima upisanima u dozvolu (npr. naočale).

Do 65. rođendana važila je stara (crvena) vozačka dozvola koju su vozači dobivali 90-ih godina proštog stoljeća. No novi pravilnik to je ograničio najdulje do 19. siječnja 2033.

1000 kuna je kazna za vozača koji upravlja vozilom u prometu na cesti, a isteklo mu je važenje vozačke dozvole.

Tema: Hrvatska