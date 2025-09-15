Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup

Brzom reakcijom riječki policajci u nedjelju navečer spasili su život stranom državljaninu koji je pao u more na Adamićevom gatu.

Prema informacijama iz policije, incident se dogodio oko 22.50 sati kada je muškarac prilikom izlaska iz jedrilice izgubio ravnotežu, udario glavom u aluminijski stup i pao u more.

Zaštitar koji je svemu svjedočio odmah je dotrčao do policajaca koji su u tom trenutku obavljali redovite zadaće u riječkoj luci. Kada su stigli do mjesta nesreće, uočili su muškarca kako se počinje utapati.

Jedan od policajaca bez oklijevanja je skočio u more, dok mu je kolega s obale pomagao izvući unesrećenog na sigurno. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja je muškarca prevezla u KBC Rijeka, gdje mu je pružena medicinska skrb.

Zahvaljujući brzoj dojavi zaštitara i hrabroj reakciji policajaca spriječen je tragičan ishod.