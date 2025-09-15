Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup

Obavijesti

News

MUŠKARAC ZAVRŠIO U BOLNICI

Šibenik: Brod pomorske policije u kanalu Sv. Ante | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedan od policajaca bez oklijevanja je skočio u more, dok mu je kolega s obale pomagao izvući unesrećenog na sigurno.

Brzom reakcijom riječki policajci u nedjelju navečer spasili su život stranom državljaninu koji je pao u more na Adamićevom gatu.

Prema informacijama iz policije, incident se dogodio oko 22.50 sati kada je muškarac prilikom izlaska iz jedrilice izgubio ravnotežu, udario glavom u aluminijski stup i pao u more.

Zaštitar koji je svemu svjedočio odmah je dotrčao do policajaca koji su u tom trenutku obavljali redovite zadaće u riječkoj luci. Kada su stigli do mjesta nesreće, uočili su muškarca kako se počinje utapati.

Jedan od policajaca bez oklijevanja je skočio u more, dok mu je kolega s obale pomagao izvući unesrećenog na sigurno. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja je muškarca prevezla u KBC Rijeka, gdje mu je pružena medicinska skrb.

Zahvaljujući brzoj dojavi zaštitara i hrabroj reakciji policajaca spriječen je tragičan ishod.

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...

