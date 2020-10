'Donoseći virus kući vi možda ubijate baku, djeda... Imamo filmiće, partijaju i covid redari'

Svaki pojedinac ima mogućnost odigrati veliku ulogu, ova situacije ni po čemu ne nalikuje onoj na proljeće. Ovdje koliko god se uspinjali, sustav teško može 'udovoljiti' velikim potrebama i zahtjevima, smatra Bubaš

<p>Ono što je napisano na papiru čini se da je u skladu sa situacijom, ako ćemo se pridržavati situacija će krenuti na bolje. Pitanje je koliko su ljudi voljni to prihvatiti. Mi pratimo i mjere u drugim zemljama, svi promišljaju na istom tragu. Meni bi bilo čudno da ne možemo učiti iz tuđih iskustava, rekla je <strong><a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/u-zagrebu-preko-500-novih-slucajeva-na-snazi-su-nove-mjere-za-cijelu-hrvatsku/2224815.aspx">'U mreži Prvog'</a></strong> <strong>Marija Bubaš</strong>, pomoćnica <strong>Krunoslava Capaka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere</strong></p><p>- Moramo raditi na tome da te brojke budu manje. Svatko mora promisliti što može sam učiniti da zaštiti svoje bližnje. Tako će biti manje hospitaliziranih i manje ljudi na respiratoru, a i manje umrlih. Teško se odreći malo većeg vjenčanja, naravno da želimo, ali..... Poruka je pokušat ostaviti sve životne aktivnosti da se mogu odvijati, ne u punom tempu, ali opet da ima života izvan kuće i radnog mjesta. Bitno je izbjeći fizički kontakt i udisanje aerosola. Nisu samo kapljice zarazne, nego i ovo što mi sada izdišemo. - rekla je. </p><p>U emisiji je sudjelovao i <strong>Vjekoslav Jeleč,</strong> zagrebački pročelnik. </p><p>- Grad Zagreb je centar Hrvatske, i većina važnih stvari se dešava u Zagrebu,. Dnevna migracija, to je oko 300 tisuća ljudi, ne pogoduje smirivanju situacije - komentirao je. </p><p>- Donoseći virus kući ubijamo možda baku, djeda. Svaki pojedinac ima mogućnost odigrati veliku ulogu, ova situacije ni po čemu ne nalikuje onoj na proljeće. Ovdje koliko god se uspinjali, sustav teško može 'udovoljiti' velikim potrebama i zahtjevima, ali i zbog delikatnosti bolesti, u pet dana može se zaraziti jako puno ljudi. Čak i Covid redari sudjeluju u zabavama, nitko nema maske, vidimo to po filmićima - dodao je zagrebački pročelnik. </p><p>- 558 je novih slučajeva dosad, pitanje je koliko je i testiranja bilo - rekao je Jelač.</p><p>Točne brojke ipak još uvijek nisu poznate te će biti objavljene danas tijekom jutra. </p><p>- Zasad pozitivnih epidemiologa nema. Ali imamo studente na edukaciji i zna se dogoditi da budu u samoizolaciji. Sad je trenutno jedna smjena kod kuće, ali rade od kuće, Jer nemamo izbora. Ja sam od 5 ujutro na nogama da Velesajam može funkcionirati - rekla je Bubaš.</p><p> - Mislim da se situacija na terenu, iz dana u dan se mijenja. U situaciji gdje imate stotine zaraženih ne postoji zemlja na svijetu koja može sve obraditi. To je iluzija. Svaki pojedinac ima šansu odigrati presudnu ulogu svojim ponašanjem. Znamo o čemu je riječ, imamo problem, i moramo ga riješiti - komentirao je Jeleč.</p><p><strong>Kada će pasti broj zaraženih? </strong></p><p>- Može se očekivati kroz 3 do 4 tjedna jer je potrebno promijeniti ponašanje, to nije lako. Ne bih govorila o kažnjavanju jer to ima negativnu konotaciju. ali kad brže vozite, platite kaznu. Mislim da ovo nije situacija ako se treba igrati, ako me uhvate, jer ako se ljudi ne budu pridržavali mjera... Kad dođete doma, operite ruke, mijenjajte maske. To je mala žrtva, ne tako veliki gubitak nekakve ugode, a rezultat može biti značajan... - rekla je Bubaš.</p><p>- Zar nije dovoljno stroga mjera da se jedno druženje ograniči na 15 ljudi? Pametnom je dovoljno. Nema više okupljanja na 50 na 100. Mi već nekoliko mjeseci vrlo uporno govorimo o tri vrlo jednostavne mjere. Imali smo u jednom zdravstvenom sustavu instrumentara koji je obolio od Covida. U kontaktu je bliskom bio s 30 ljudi. Nitko nije obolio jer su svi nosili maske... - rekao je Jeleč.</p><p>- Zagreb je napravio protokole, od dezinfekcije, povećao broj linija, uz sve poštovanje odnosa prema mrtvima, moramo biti svjesni situacije, ja ću svojom ocu i majci zapaliti svijeću na prikladnom mjestu i pomoliti se. Postoji čitav niz alternativa da se zaraza kontrolira, samo je pitanje dobre volje - nastavio je Jeleč.</p>