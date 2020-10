Od danas novi model testiranja u Zagrebu: Prvo se treba prijaviti preko interneta

Kao što je najavljeno krajem prošlog tjedna, od ponedjeljka svi građani koji se idu testirati na koronu morat će se prije svega online prijaviti

<p>S obzirom na veliki porast zaraženih, pogotovo u glavnom gradu gdje posljednjih dana brojke ne prestaju padati, otvoren je novi punkt za testiranje u Novom Zagrebu, a donesena su i nova pravila. Kao što je najavljeno krajem prošlog tjedna, od ponedjeljka svi građani koji se idu testirati na koronu morat će se prije svega online prijaviti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere</strong></p><p>Neovisno o tome dolaze li na uputnicu ili uz plaćanje, građani će moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme kojoj je moguće pristupiti na <a data-display="https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar" data-sanitized="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar</a>, stoji na službenoj stranici. </p><p>Testiranje će se vršiti od ponedjeljka do subote od 10.00 do 14.00 sati te nedjeljom i blagdanima od 8.00 do 10.00 sati.</p><p>Poslovni korisnici i dalje narudžbu trebaju zatražiti putem adrese e-pošte <a data-display="covidtest@stampar.hr" data-sanitized="mailto:covidtest@stampar.hr" dir="ltr" href="mailto:covidtest@stampar.hr" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">covidtest@stampar.hr</a>. </p><p>Podsjetimo, jučer je u Hrvatskoj bilo rekordnih 2421 novozaraženih. Među više od 11 tisuća aktivno oboljelih, 825 pacijenata je na bolničkom liječenju, na respiratoru je njih 58.</p><p>Kako svakim danom raste broj oboljelih, Vlada je najavila kako će Stožer uvesti nove mjere koje će vrijediti od ponedjeljka. One bi se trebale odnositi na smanjivanje broja ljudi na svadbama, na ograničavanje bliskih kontakata među ljudima, a to se odnosi na kontakt u zatvorenom na manje od dva metra te na otvorenom na manje od metar i pol. </p><p>Sve će mjere pratiti i inspekcije i policija, najavio je ministar Božinović.</p><p> </p>