Bubaš: Maske u zatvorenom će smanjiti prijenos zaraze, svi mi nosimo dio odgovornosti

Ne trebamo misliti loše o onima koji ne nose maske, jer postoje izuzeci za one okolnosti kada je osoba izuzeta od nošenja maske. Ne treba se toga bojati, ne treba takvu osobu stigmatizirati, poručila je

<p>Novija istraživanja pokazuju da nošenje maski u zatvorenom prostoru smanjuje prijenos zaraze za 30%, kazala je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Marija Bubaš</strong> u<a href="https://vijesti.hrt.hr/634940/bubas-maske-treba-nositi-odgovornost-je-na-svima-nama" target="_blank"> HTV-ovom Studiju 4</a>, dodavši da je to značajno, pogotovo ako ostvarimo bliski kontakt koji ne možemo izbjeći.</p><p>- To je nova bolest o kojoj zapravo još učimo i ta nova istraživanja treba poštivati i u skladu s tim se treba ponašati - kazala je Bubaš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske su obavezne</strong></p><p>Poručila je kako je porast oboljelih u Hrvatskoj sličan trendu rasta i u svijetu. Smatra da su se ljudi previše opustili i da ostvaruju bliske kontakte te da treba "razmisliti što osobno možemo napraviti da ne prenosimo potencijalnu zarazu na druge, pa ako to znači nošenje maske - onda je treba i nositi", poručila je. </p><p>- Isto tako, moramo imati povjerenja jedni prema drugima. Ne trebamo misliti loše o onima koji ne nose maske, jer postoje izuzeci za one okolnosti kada je osoba izuzeta od nošenja maske. Ne treba se toga bojati, ne treba takvu osobu stigmatizirati, poručila je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>Bubaš je objasnila kako se situacija prati isto kako se pratila i ranije te da se zbog toga uvode maske - kako se broj zaraženih ne bi drastično povećao. Istaknula je kako ih možda Hrvatska uvodi "na vrijeme, kada su neke druge mjere iscrpljene", a bez da se ide u velike restrikcije. Ipak, Bubaš ističe da je lakše nositi masku nego da ne postoji mogućnost putovanja iz svojeg grada u drugu županiju. </p><p>Njezina je pretpostavka da su Španjolci i druge sredine, u kojima su se maske počele ranije nositi, jednostavno iscrpile svoje mogućnosti i da su im maske počele davati lažnu sigurnost. </p><p>- Može biti i da je ljeto dalo svoje. Bliski kontakti koji se ostvaruju, pa maske koje se nose na "kaubojski način", mogu biti kontaminirane i ne predstavljaju zaštitu. Treba usvojiti ispravan način nošenja maski, treba je znati skinuti i staviti novu - rekla je Bubaš.</p><p>Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo naglasila je da ćemo vidjeti što će nam vrijeme donijeti.</p><p>- Vidjet ćemo i koji će rezultat biti novih mjera, postoje i druge mjere koje će biti u primjeni od jeseni. Jedna od mjera koju smo imali bila je i da djeca ne idu u školu i da je nastava od kuće. Međutim kako se volimo pozivati na iskustva drugih, treba pratiti što drugi rade, ali pustimo našim stručnjacima da oni kažu što će biti u budućnosti - poručila je.</p><p>Što se tiče povratka u školske klupe, Bubaš kaže da je Njemačka provela istraživanja koja su pokazala da djeca nisu izvor zaraze i da se škole ne trebaju zatvarati, no dodaje kako će stručnjaci prije početka školske godine dati odgovor na to pitanje. </p><p>- Takve odluke imaju implikacije na gospodarstvo jer roditelji su ti koji moraju brinuti o djeci, dodala je.</p><p>Bubaš je naglasila da broj novooboljelih ovisi o poštivanju mjera, te da je odgovornost na nama samima</p>