'Mladi lakše obolijevaju, teške simptome ima i djevojka od 16 godina. Budite odgovorni!'

Mladima ne možemo zabraniti druženja, ali onda moraju biti odgovorni prema starijima i ne odlaziti im u posjet. I mladi mogu teže oboljeti, čega bi zbog općeg porasta zaraženih moglo biti sve više i u Hrvatskoj

<p>Prosječna dob zaraženih je 47-48 godina, no i pet-šest mlađih ima teže simptome - jedna pacijentica ima 16 godina, i oni bi mogli biti kandidati za respirator, rekla je jučer<strong> dr. Alemka Markotić</strong>. Kod tri osobe koje su mlađe pretilost je jedan od rizičnih faktora, dodala je.</p><p>Iz klinike “Dr. Fran Mihaljević” čekamo odgovor na pitanje o točnom broju i godinama mlađih pacijenata, a loše vijesti stižu i iz Srbije, čiji ministar zdravstva <strong>Zlatibor Lončar</strong> kaže da je starosna struktura oboljelih, i onih na respiratoru, u prosjeku mlađa nego u prvom vrhuncu epidemije. Sve je više oboljelih među mladima od 20, 30 i 40 godina, kazao je. Njihovo liječenje traje dulje, a klinička slika je ozbiljna, dodao je. Direktor Zarazne klinike u Beogradu <strong>Goran Stevanović</strong> upozorio je kako su izgubili pacijenta rođenog 1994. koji nije imao kroničnih bolesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žene se potukle u Crikvenici zbog mjera </strong></p><p>- Ali i dalje gledam kako se mladi okupljaju u zgradama, u grupama voze liftovima, jedni do drugih, nitko maske ne nosi. Klinika je puna mladih ljudi, ali mnogi u Srbiji to i dalje ne shvaćaju - rekao je Stevanović za Objektiv.rs.</p><p>Neće svi mladi završiti u bolnici, ali neki od njih sigurno hoće, dok će bolest prenijeti starijima, dodao je. Situacija nije drukčija ni u Hrvatskoj - mladi izlaze, rijetko drže distancu, masku nose tamo gdje moraju, no i tu ima otpora.</p><h2>Tko 'tulumari', ne bi trebao grliti baku na nedjeljnom ručku</h2><p>- Mladima ne možemo zabraniti da budu to što jesu, ali je onda nužan apel da ne posjećuju svoje bake i djedove, općenito one koji su u većem riziku - kaže <strong>dr. Tomislav Rukavina</strong>, dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, s Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju. Neka se mladi i dalje druže, ali moraju biti odgovorni prema starijima, dodaje.</p><p>Specijalist pedijatrijske infektologije, <strong>dr. Goran Tešović</strong>, porast mladih s težom kliničkom slikom pripisuje “zakonu velikih brojeva”. Općenito broj zaraženih raste, pa je onda logično da ima i više takvih slučajeva, kaže. Mladi općenito lakše prolaze kroz ovu bolest, ali ima slučajeva kad to nije tako. Sve ovisi o reakciji organizma na infekciju. Djeca, pojašnjava, imaju u plućima manje receptora za virus nego odrasli, a imunološki sustav je kod mladih općenito jači, zdraviji su. Međutim, i kod njih se ponekad može dogoditi teža klinička slika, u slučaju bilo koje infekcije.</p><p>Ne treba nas iznenaditi niti to što zaraza buja usred ljeta, kaže infektolog, jer se i prije znalo događati da novi soj virusa gripe nastupi početkom ljeta. Prof. dr. Rukavina napominje kako epidemiološke restrikcije neće uroditi plodom ako ne postoji svijest ljudi da se brinu jedni o drugima, posljedično onda i o sebi - ako nose maske.</p><p>- Dakle, ako se u trgovinu ne može bez maske, onda to treba shvatiti tako, i svi u tome moraju biti dosljedni - kaže Rukavina.</p>