Bubaš: 'Moguće je i da imamo preko 4000 novozaraženih'

<p>Ako će poslodavci i dalje inzistirati da se sastanci održavaju, da radnici ne idu kući, a imaju blage simptome, a ima takvih slučajeva. Apeliram da poslodavci ne traže od svojih radnika da rade, a imaju blage simptome, rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a <strong>Marija Bubaš u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a575167/Bubas-ne-zeli-govoriti-o-svedskom-modelu-u-Hrvatskoj-Apelirala-i-na-poslodavce.html">Novom danu N1 Televizije.</a> </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo protiv korone </strong></p><p>Dodala je kako je ovakvih slučajeva bilo i u većim proizvodnim pogonima, ali rjeđe.</p><p>- Činjenica je da se u nekim velikim tvornicama u prethodnom valu dogodilo širenje covida-19 u kolektivu, pa su ponekad cijele smjene morale izaći. Ali to su izolirani slučajevi, da se u velikim proizvodnim pogonima ignoriraju. Mislim da ništa nije nemoguće, kao ni da ćemo jednog dana imati 4.000 slučajeva. Ali ćemo pričekati da vidimo što će biti - govori Bubaš. </p><p>- Što se respiratora i zdravstvenog sustava tiče, on je postavljen tako da je fleksibilan, da može dati i pružiti ono što je potrebno od zdravstvene skrbi i zasad ne postoji sumnja u prekoračenje kapaciteta ili da se neće moći pružiti skrb covid bolesnicima, kao ni svima drugima - smatra Bubaš te dodaje kako je mjere uvijek moguće postrožiti. </p><p>- Zašto bismo govorili o modelima - mi imamo svoja postupanja, građane, socijalne aspekte koji su različiti od Švedske - dodaje.</p><p><br/> <br/> Komentirala je i obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Izjavila je kako smatra da je to dan koji zaslužuje pijetet i sjećanje na žrtve. Smatra da se ljude ne možete spriječiti da dođu i odaju počast, pa je onda bolje to organizirati u kontroliranim uvjetima.</p><p> </p>