'Nije moguće da 80 posto ljudi ima samo ukućane za kontakte'

<p>Nacionalni stožer trebao bi produljiti postojeće mjere, a premijer Plenković jučer je rekao da se razmišlja i o novima, ali još se ne navodi koje bi to bile.</p><p>- Moje mišljenje jest da su neke opcije poput dodatnih ograničenja okupljanja, privatnih druženja. U nekim zemljama ne možete otići više od 500 metara od mjesta stanovanja. To su neke od mjera koje imaju druge zemlje. Za sada je sigurno da postojeće mjere treba produljiti. Moram reći da mi se čini da se postojećih mjera ne pridržavamo u potpunosti. Također, ljudi se okupljaju vani, imate aktivnosti poput berbe maslina i Martinja, koje su po meni aktivnosti koje ne treba podržati. Što manje ljudi sretnemo, to ćemo imati manje mogućnosti zaraziti sebe ili druge - rekla je Marija Bubaš iz HZJZ-a rekla u emisiji U mreži Prvog HRT-a.</p><p>Čelnik Hrvatske liječničke komore rekao je da se s ovim brojevima za mjesec dana neće kvalitetno moći liječiti Covid bolesnici, ali ni svi ostali.</p><p>- Prije tjedan dana smo uputili zahtjevi Vladi za uvođenje strogih epidemioloških mjera. Prije 34 dana u odnosu na danas imali smo pet puta pacijenata u bolnicama i šest puta manje pacijenata na respiratorima. Uvođenjem novih mjera cijelom društvu treba poslati poruku da stanje nije dobro - rekao je Luetić. Dodaje da bi okupljanja trebalo ograničiti na deset ljudi i druženja na dvije obitelji, uvesti obvezu, a ne preporuku za rad od kuće za sva tijela javne uprave i privatne poslodavce, a gdje nije moguće rad u timovima. Kaže i da treba uvesti online nastavu za sveučilišta i razmisliti o online nastavi za srednje škole, barem na kraće vrijeme. </p><p>- Ono što je dobro u ovoj situaciji jest da rast stao. Ne vidimo već tjedan dana neki rast, a u Zagrebu imamo pad. U Varaždinu je doduše vrlo veliki rast. Nažalost, kakvi su sada trendovi imat ćemo ovakav ili možda i malo veći broj umrlih na dan. Nažalost puno ljudi će umrijeti - rekao je znanstvenik Gordan Lauc. Dodaje da je u Hrvatskoj zaraženo 5 do 10 posto populacije.</p><p>Luetić je rekao i kako moramo naći način da testiramo više i naglašava da ako imamo 30 posto zaraženih od testiranog broja, da je stvarni broj zaraženih puno veći. </p><p>-Moramo prije kontaktirati kontakte, tri četvrtine zaraženih su kontakti, a kontaktiramo ih tek nakon par dana - rekao je. </p><p>Bubaš je dodala da je 80 posto ljudi kojima su uzimali bris na Velesajmu navelo ukućane kao svoje kontakte. </p><p>- To je apsolutno nemoguće. Čak i da radimo od kuće, otišli ste u trgovinu, vidjeli prijateljicu... - rekla je, a Luetić dodao da je zatajivanje kontakata najbolji primjer neodgovornog ponašanja. </p><p>- Točne brojke ćemo znati oko 10 sati, ali prema dosadašnjim informacijama, situacija je zadovoljavajuća - ističe predsjednik Upravnog vijeća KB-a Dubrava dr. Silvio Bašić, govoreći o današnjem broju zaraženih.</p>