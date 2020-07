Bubaš o broju zaraženih: 'Imat ćemo i troznamenkaste brojke'

<p>Hrvatska danas ima 96 novooboljelih od korona virusa. Ista brojka zabilježena je i 1. travnja, što je i najveći broj zaraženih u jednom danu od početka pandemije. </p><p>- 96 novozaraženih smo zadnji put imali 1. travnja, još uvijek epidemija traje. Mislim da nema neke velike potrebe za ogromnom zabrinutošću jer ćemo jednog dana svjedočiti troznamenkastim brojkama. To je normalno. Lijepo smo se naučili na male brojke koje su bile obilježje, nismo bilježili baš velike brojke. Tako da, to je život s virusom. Ima zaraženih i to je to - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3844840/marija-bubas-svjedocit-cemo-i-troznamenkastim-brojkama-novozarazenih-to-je-normalno-to-je-zivot-s-virusom/" target="_blank">RTL Danas</a> pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš.</p><p>Novo žarište u Hrvatskoj je Požeško-slavonska županija, a upravo sada čekaju na rezultate još 250 testova. </p><p>- Još uvijek rezultati pristižu i broj novozaraženih se povećava. Vidjet ćemo koja brojka će biti sutra, prekosutra, u danima koja dolaze. Nije čudo da imamo žarišta, u Požegi je to obiteljsko okupljanje. Karakteristično je to za ljeto i za Hrvatsku da dolazi rodbina iz zemalja EU-a, to je bio razlog, okolnost koja je dovela do većeg broja kontakata i tu očekujemo da bi moglo doći do većeg broja zaraženih - objašnjava Bubaš. </p><p>Među novooboljelima se nalaze i zdravstveni djelatnici. </p><p>- Naravno da je skrb za medicinsko osoblje važna jer zdravstveni trenutak je taj kojeg trebamo u ovim trenucima. Svi mi imamo svoje živote, zaposlenici smo kao i drugi, imamo svoje privatne živote. Što ne znači da su ti ljudi imali rizično ponašanje, nisu, jednostavno smo prisiljeni koristiti javni prijevoz, ići među ljude, u dućan - rekla je pomoćnica ravnatelja HZJZ-a. </p><h2>Noćni klubovi - hit tema </h2><p>Noćni klubovi jedni su od najvećih problema u posljednjih par dana. U Zagrebu su bili žarište virusa. Bubaš kaže kako je ta situacija sada pod kontrolom. </p><p>- Ovih su dana klubovi bili jedna hit tema s obzirom na to da su bili jedna lokacija odakle je došao veći broj zaraženih, ali to su rezultati nepridržavanja mjera, što smo stalno govorili. A to je fizička distanca. Čuli smo da su klubovi bili prenapučeni, a među nama ima i asimptomatskih. Mislim da su klubovi riješeni, išlo se u kontrole i nakon stotina njih sada klubovi drugačije funkcioniraju, a broj novozaraženih je skoro pa zanemariv u odnosu na neka druga žarišta - komentira Bubaš. </p><h2>Posjete djeci za vrijeme pandemije </h2><p>Predstavnici Udruge Roda skupili su oko 43 tisuće potpisa i odnijeli u Ministarstvo zdravstva. Predlažu da roditelji bolesne djece dobiju dopuštenje da uz njih budu 24 sata, što trenutačno nije moguće zbog epidemioloških mjera. </p><p>- Ja u ovom slučaju nosim tri šešira. Zdravstvenog djelatnika, pacijenta i šešir roditelja čije je dijete bilo pacijent i boravilo u bolnici. Nosim i četvrti šešir, osobe kojoj je razdvojenost od majke zbog bolesti prvo sjećanje. Razumijem sve te okolnosti i situacije. Ovakvih primjera ima još i svi smo mi ljudi i roditelji pa razumijemo i te roditelji, ali kao zdravstveni djelatnici moramo svima garantirati, kao što sam ja imala osjećaj sigurnosti da se sve što se poduzimalo je imalo smisla. Tako i ovo ima smisla, a sigurna sam da će se i napraviti neke drugačije okolnosti i poduzeti mjere da se roditeljima omogući da duže od 15 minuta budu s bolesnim djetetom. Gleda se da se svakom roditelju omogući da s bolesnim djetetom bude što duže, ali dlanom se nebo ne može zaklopiti i svi moramo biti svjesni nekih ograničenja koja su oko nas - zaključila je Bubaš. </p><p> </p>