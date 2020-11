Beroš: 'Nema čarobnog štapića i idealne situacije. Ove mjere su rezultat analiza i promišljanja'

Osnovni cilj je spriječiti preopterećenje zdravstvenog sustava, a to je na neki način postignuto. Pokušavali smo balansirati situaciju i naći najbolji mogući odgovor, rekao je ministar Beroš

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> i dalje se kod kuće oporavlja od korona virusa. U <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3933944/beros-carobnog-stapica-i-alternative-odgovornom-ponasanju-nema-evo-sto-je-rekao-o-kaznama-za-nenosenje-maski/" target="_blank">RTL Direktu</a> rekao je kako se dobro osjeća i nije imao teže simptome što mu omogućava da radi od kuće. </p><p>Što se tiče novodonesenih strožih mjera i jesu li s njima zakasnili, Beroš kaže: </p><p>- Ako sagledavamo širu sliku i kontekst, čarobnog štapića i idealne situacije nema. Ove mjere su rezultat svakodnevnih analiza i promišljanja naših stručnjaka. One se ne donose ishitrenom odlukom nego kontinuiranim praćenjem trendova. Brojevi nisu dobri, brojevi rastu. Broj hospitaliziranih također, kao i i broj umrlih. Morali smo reagirati na ovakav način. Potpuno je jasno da samo povećana odgovornost svakog od nas može doprinijeti sprječavanju ovog virusa - naglasio je i dodao: </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>- Struka je ta koja je pratila situaciju. Svakodnevno se razgovaralo o mjerama. Teško bi bilo da je bilo drugačije. Osnovni cilj je spriječiti preopterećenje zdravstvenog sustava, a to je na neki način postignuto. Pokušavali smo balansirati situaciju i naći najbolji mogući odgovor. Kada smo vidjeli rast, preporučili smo nove mjere - istaknuo je.</p><p>Na pitanje da se samo njega pitali, bi li ovakvu odluku donio ranije, Beroš je rekao:</p><p>- Ne bih, svi smo zajedno u tome. Kao Vladin tim. Što od početka ove krize i činimo - kazao je.</p><p>Iskustva drugih zemalja su pokazala da treba minimalno mjesec dana da se ostvare neki rezultati. Na pitanje misli li da ćemo mi imati rezultate već za 3 tjedna, kada ističu mjere, Beroš je rekao:</p><p>- Inicijalna procjena je da bi se određeni rezultati mogli polučiti, ali ako se ne postignu, produljit ćemo mjere - kazao je.</p><p>Smatra da je tri, tri i pol, četiri tjedna vrijeme koje će pokazati učinak ovih mjera.</p><p>Na pitanje je li prerano da se usudi prognozirati kakav će biti Božić, Beroš je rekao:</p><p>- Živimo u okvirima novog normalnog, bitno je da bude miran. Da budemo u užem krugu obitelji i pri tome se odgovorno ponašati - naglasio je.</p><p>Danas je bilo spomena i o kazni. Na pitanje hoće li početi kažnjavati ljude jer ne nose maske, Beroš je rekao: </p><p>- Nerado razmišljamo o kaznama, ali ako će se pojedinci i dalje ponašati bezobzirno i ugrožavati druge, moguće je da će se razgovarati o tome, ako bude nužno. Teoretski je moguće kažnjavanje onih koji ne nose masku, ako vidimo da usprkos apelima i edukaciji i dalje imamo situaciju da se virus prenosi zbog nenošenje maski - naglasio je i dodao:</p><p>Komentirao je ministar i ne baš povoljnu prognozu ECDC-a za Hrvatsku. Rekli su - ako nešto ne promijenite, mogli biste imati i 170 umrlih na dan. </p><p>- Uvažavamo sve projekcije i adekvatno postupamo. Ali nastojimo stati na kraj tim crnim projekcijama i brojkama.</p><p>Danas neki mediji pišu da bi cjepivo mogli imati već 20. prosinca. Je li to malo preoptimistična prognoza?</p><p>- Možda malo je preoptimistična prognoza. Moram naglasiti da dolaskom cjepiva nećemo biti u jednom trenutku riješeni ovog problema. Očekujmo cjepivo, nadajmo se, sigurno će polučiti određene rezultate, ali to neće biti u jednom trenutku. Nema alternative odgovornom ponašanju - rekao je.</p><p><br/> <br/> Na pitanje slaže li se s predsjednikom Republike koji kaže da cijepljenje treba biti obavezno, Beroš kaže:</p><p>- Nisam siguran da cijepljenje treba biti obvezno.</p><p>Opet se najavljuje za subotu prosvjed, za slobodu izbora, za slobodno kretanje, za slobodno disanje...</p><p>- Uvažavam sve slobode, ali nalazimo se u vrlo specifičnim okolnostima. Virus ugrožava naše živote, naše sugrađane. Preko pedeset naših sugrađana umire dnevno. Ignorirati tu činjenicu bi bilo krajnje, krajnje opasno - kazao je na kraju Vili Beroš.</p>