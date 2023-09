Budi mRAK roditelj: Za 6 posto rastao broj cijepljenih dječaka i djevojaka protiv virusa HPV

Lani je 51 posto djevojaka te 34 posto dječaka u dobi od 15 godina primilo barem jednu dozu cjepiva protiv HPV-a, što je porast od oko 6 posto u odnosu na godinu ranije, istaknuto je u srijedu na konferenciji u povodu Svjetskog dana spolnog zdravlja i nastavka kampanje "Budi mRAK roditelj".

Sjever Hrvatske prednjači u cijepljenju, Varaždinska županija i Krapinsko-Zagorska županija imaju više od 70 posto cijepljenih djevojaka, najmanje s jednom dozom cjepiva, kazala je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.

Dalmatinske županije imaju najniže cjepne obuhvate, tamo je cijepljeno 20 ili 30 posto djevojaka.

Kada se rezultati usporede s 2016. godinu, kad se počelo cijepiti na nacionalnoj razini, radi se o porastu kod djevojaka za više od 400 posto, naglasila je. Više od 12 puta više dječaka se cijepilo u završenoj školskoj godini 2022./2023. nego u prvoj godini cijepljenja.

Zagreb najbolji što se tiče procijepljenosti u odnosu na ostale županije

Iznoseći podatke o procijepljenosti u Zagrebu, pomoćnica pročelnice za zdravstvo u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Mirela Šentija Knežević kazala je da je glavni grad najbolji što se tiče procijepljenosti u odnosu na ostale županije.

Zagreb je prošle školske godine 2022./2023. imao procijepljeno 58,8 posto djevojčica te 37,8 posto dječaka u dobi od 15 godina. Hrvatski ukupan prosjek je 51,1 posto djevojčica i 34,3 posto dječaka.

U Zagrebu je 2007. godine kad su krenuli s cijepljenjem, dok nije postalo nacionalno, bilo procijepljeno šest posto do 18 posto do 2015. godine. Od 2015. godine do sada je procijepljenost bila na razini do 44 posto, navela je Šentija Knežević.

Važno educirati roditelje kako bi se otklonile predrasude i strahovi

Na konferenciji je naglašena važnost edukacije djece, ali pogotovo roditelja kako bi se otklonile predrasude i strahovi te zaštitilo zdravlje djece jer ipak su oni koji donose odluku hoće li se djeca cijepiti.

Povjerenstvo grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om smatra da bi i ovo cijepljenje trebalo biti obavezno, kazala je Šentija Knežević.

Tajnica Lige protiv raka Neda Ferenčić Vrban kazala je da je od početka 2023. cijepljenje počelo od petog do osmog razreda na preporuku Društva za školsku i sveučilišnu medicinu.

"Svi su znanstveni dokazi da se treba početi s cijepljenjem što ranije kako bi se dostigli ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije od 90 posto procijepljenosti mladih protiv HPV-a kako bi iskorijenili neke od vrsta malignih bolesti koje taj virus uzrokuje", rekla je.