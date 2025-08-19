Obavijesti

Budimpešta je mjesto sastanka Trumpa, Zelenskog i Putina?

Piše HINA,
Budimpešta je mjesto sastanka Trumpa, Zelenskog i Putina?
Foto: Pixabay

Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico

Bijela kuća razmatra mađarsku metropolu Budimpeštu kao destinaciju mogućeg trilateralnog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenski, izvještava u petak Politico.

Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Budimpešta prvi izbor za susret Putin-Trump-Zelenski? I tajna služba se već uključila
UŽIVO Budimpešta prvi izbor za susret Putin-Trump-Zelenski? I tajna služba se već uključila

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi, no Zelenski je to odbio.

Među ostalim mogućim destinacijama samita navodi se i švicarska Ženeva.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
