Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico
PRVI IZBOR
Budimpešta je mjesto sastanka Trumpa, Zelenskog i Putina?
Čitanje članka: < 1 min
Bijela kuća razmatra mađarsku metropolu Budimpeštu kao destinaciju mogućeg trilateralnog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenski, izvještava u petak Politico.
Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico.
Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi, no Zelenski je to odbio.
Među ostalim mogućim destinacijama samita navodi se i švicarska Ženeva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku