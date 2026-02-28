Obavijesti

ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
34
Foto: Reuters

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social te objavio da je vrhovni vođa Irana mrtav i da će bombardirati Iran dok god se na Bliskom istoku i čitavom svijetu ne vrati mir.

POGLEDAJTE VIDEO: Udar na Tel Aviv

Pokretanje videa...

Tel Aviv 00:58
Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

 - Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Ovo nije samo pravda za narod Irana, nego i za sve velike Amerikance te ljude iz mnogih zemalja diljem svijeta koji su ubijeni ili osakaćeni od strane Khameneija i njegove bande krvožednih nasilnika. Nije uspio izbjeći naše obavještajne i visoko sofisticirane sustave praćenja i, u bliskoj suradnji s Izraelom, nije postojalo ništa što su on ili drugi čelnici koji su ubijeni s njim mogli učiniti.

Pokretanje videa...

ANALIZA BORISA RAŠETE Tri lica krvavog rata! 'Vođe' su dok se ratuje, a kad to prestane samo su obični tirani i gubitnici
Tri lica krvavog rata! 'Vođe' su dok se ratuje, a kad to prestane samo su obični tirani i gubitnici

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Teheran 00:35
Teheran | Video: 24sata/Reuters

Ovo je najveća prilika za iranski narod da vrati svoju zemlju. Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao sinoć: „Sada mogu dobiti imunitet, kasnije dobivaju samo smrt!“. Nadamo se da će se IRGC i policija mirno pridružiti iranskim patriotima i zajednički djelovati kao jedinstvena snaga kako bi zemlji vratili veličinu koju zaslužuje. Taj bi proces uskoro trebao započeti, budući da je ne samo Khamenei mrtav, nego je i zemlja u samo jednom danu uvelike razorena, pa čak i sravnjena. Teško i precizno bombardiranje, međutim, nastavit će se neprekidno tijekom tjedna ili onoliko dugo koliko bude potrebno da se postigne naš cilj – MIR NA BLISKOM ISTOKU I, DOISTA, U CIJELOM SVIJETU! - poručio je 'mirotvorac' Trump

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ali Hamnei 08:38
Ali Hamnei | Video: 24sata/Reuters
GOTOVO 20 OZLIJEĐENIH VIDEO Ogromna eksplozija uzdrmala Tel Aviv! Balistički projektil pao na centar grada!
VIDEO Ogromna eksplozija uzdrmala Tel Aviv! Balistički projektil pao na centar grada!

.

