Budući ministar Paladina oporbi: 'Ako ima nešto sporno, potičem vas da to i prijavite'

Imamo jako malo vremena i jako puno posla. Poziv nisam mogao odbiti jer se poklapa s mojim iskustvom u posljednjih 15 godina, zahvaljujem premijeru na ukazanom povjerenju. Imamo realan problem i dolazim sa željom i znanjem za obnovom. Moj fokus će u prvom redu biti obnova, poručio je kandidat za ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Ivan Paladina predstavljajući se zastupnicima na sjednici saborskih Odbora za graditeljstvo i gospodarstvo.

Naveo je tri glavne karakteristike kojima će se voditi u radu.

- Moj temeljni princip rada je suradnja. Uključivanje, a ne isključivanje. Svoj posao vidim kao slušanje struke. Drugo, inzistiranje na jednostavnosti je moj glavni operativni princip. Treće, rezultat govori 1000 riječi, a mene duboko motivira što rezultat koji se od mene očekuje znači krov nad glavom naših sugrađana. Žrtve potresa ne smiju biti i žrtve propisa. U kratkom roku ću evaluirati zakonska rješenja i potaknuti promjene u cilju ubrzanja. Posjest ću za stol struku i tražit ćemo najbolja rješenja. Što se tiče državne imovine, znam upravljanjem imovinom napraviti novu vrijednost. Nadam se vašoj podršci - poručio je.

Oporba ga "izrešetala" pitanjima - o ruskim vezama, Kuparima, Hidroelektri, tvrtkama u suvlasništvu

Oporbeni zastupnici "izrešetali" su ga pitanjima, a posebno oko projekta Kupari, ruskim vezama te posla s Hidroelektrom niskogradnja.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin upitala ga je za tvrtke Avenue mehanizacija, čiji je, kako je rekla, bio suvlasnik te za Hidroelektru i stečaj u kojem radnici nisu dobili plaće. Upitala ga je je li AM prvo iznajmljivala opremu Hidroelektre, u čijem je, pak, Nadzornom odboru, bio, a da je potom od nje kupio veliku količinu strojeva i opreme. Pitala ga je još i koliki su mu bili godišnji prihodi od svih tvrtki te povezanost s Rusima.

- Ne znam da li iz neznanja ili namjerno, ali iznijeli ste dosta krivih navoda. Što se tiče Hidroelektre, sedam mjeseci radnici nisu dobili plaću, sva su gradilišta bila obustavljena, bili su potpuni uvjeti za stečaj, ja sam bio predsjednik NO-a i da tada, između ostalog, taj ruski investitor s kojim sam surađivao nije uložio svoja sredstva, radnici ne bi dobili zaostatke i plaće. Sva gradilišta su pokrenuta, svi projekti su završeni i spriječena je ogromna šteta za proračun RH jer u tom trenutku su naručitelji bili većinom državna poduzeća. 2017. sam prestao biti predsjednik NO i Hidroelektra niskogradnja je bila u znatno boljem stanju nego u trenutku kada sam se ja priključio. Što se tiče AM, ja nisam nikad bio direktor te tvrtke, tako da o tome ne mogu govoriti. Suvlasnik ne zna takve informacije, Uprava upravlja. Što se tiče Kupara, već gotovo četiri godine nisam direktor Kupari Luxury Hotels, a postupak izlaska iz vlasničke strukture pokrenuo sam prije više od dvije godine - odgovorio je Paladina.

Menadžerski posao nije isto što i ministarski, istaknuo je zastupnik Kluba Socijaldemokrata Zvane Brumnić. Upitao ga je koje su mu bile zadaće u firmama u kojima je radio te koji je njegov doprinos u HPB-u.

- Nisam siguran da se slažem da je toliko različiti posao i ovdje ću raditi maksimalno na dobrobit svih. U HPB-u sam, kao i svugdje drugdje, dao maksimalno od svog znanja i iskustva, to je bio djelomični angažman, radio sam tamo dvije godine - rekao je Paladina.

'Dajte mi nekoliko tjedana i pokazat ću vrlo skoro konkretna rješenja i planove'

Mostova Marija Selak Raspudić, koja je ranije u replici premijeru Andreju Plenkoviću poručila da je Paladina ruski igrač, što je Plenković odbacio kao smiješnu tezu, osvrnula se na proces obnove. Naglasila je kako Hrvatskoj treba Supermen za ubrzanje obnove.

- Koliko ste svjesni da ulazite u resor čiji je ministar uhićen zbog pogodovanja na nekim natječajima? Kuća na Banovini se rušila za tri puta veću cijenu nego u Zagrebu po metru kvadratnom bez natječaja. Imamo i potpredsjednika Miloševića, koji je također uključen u obnovu Banovine, a pod istragama je. A vi dolazite na čelo gdje ćete preuzeti njihove poslove. Kakav je vaš stav o tome, hoćete li provesti reviziju nekih poslova, znate li išta o dosadašnjem tijeku obnove, što mislite o zakonu o obnovi, gdje vidite propuste i kako ćete ih prepraviti - upitala je dodavši kako se nameće i pitanje je li se i ovog posla prihvatio obzirom da nije izgledna suradnja s Rusima zbog situacije u Europe.

- Svejedno mi je jesam li bio prvi ili posljednji izbor predsjednika Vlade. Jedini fokus mi je obnova i isključivo zbog toga sam prihvatio ovaj poziv. Sve teme o prošlosti ovog ministarstva nisu mi u fokusa. Od sutra, ukoliko dobijem povjerenje, počinjem raditi na ubrzanju obnove. Kao i svaki odgovoran menadžer pa i ministar ću sagledavati sve što je do sutra u mojoj nadležnosti. Svako konkretno i dobronamjerno ukazivanje na potencijalni problem i rješenja ću jako cijeniti - istaknuo je dodavši kako do sada nije bio uključen u proces obnove, ali da se u proteklih nekoliko dana upoznao sa stanjem.

- Konzultirao sam se sa stručnjacima, vjerujem da sam detektirao ključne probleme, dopustite mi nekoliko tjedana i pokazat ću vrlo skoro i konkretne rezultate i planove - rekao je.

Osvrnuo se na svoje investicije naglasivši kako su sve bile na tržišnoj osnovi, zakonite te da je za sve platio porez.

Poručio je i kako će povećati kapacitet zaposlenih u Ministarstvu za što je dobio i podršku premijera.

Nezavisni Željko Pavić osvrnuo se na Paladininu izjavu da je dobio podršku struke.

- Koje struke, vi ste ekonomist. Koji su to građevinski projekti koje ste završili u zadnjih pet godina? Molim da nabrojite i pet vjerovnika koji su najviše izgubili u predstečajnim nagodbama - upitao ga je osvrnuvši se i na poslijepotresnu obnovu u Krapinsko-zagorskoj županiji istaknuvši kako je samo 12 od 88 zahtjeva odobreno.

- Opet idete s krivim informacijama, niti u jednom trenutku nisam rekao da sam dobio priznanje struke. Što se tiče završenih projekata, ja sam u svojoj karijeri imao jako puno uspješnih i završenih projekta. Vi se referirate na najveće, a postavio bih pitanje koliko je takvih projekata realizirano uopće u Hrvatskoj i koliko su trajali? I upravo moja iskustva će biti iznimno korisna za unaprjeđenje istih procesa u budućnosti - rekao je Paladina.

'Evaluirat ću Zakon o obnovi, ali čini mi se da nikakve izmjene neće biti potrebne'

SDP-ov Branko Grčić upitao ga je hoće li pozvati na suradnju Mrak Taritaš, bivšu ministricu graditeljstva, koja je radila na obnovi Gunje.

- Što se tiče projekta Kupari, Vlada u kojoj sam sudjelovao, pa i Mrak Taritaš koja je bila od velike pomoći da se proces stavi u proceduru, uspjela je riješiti sve probleme da se taj projekt stavi u proceduru. Naša Vlada je uputila javni poziv za izbor investitora, no došli su izbori i mi nismo potpisali taj ugovor, potpisala ga je nova Vlada. Vaš problem je što ste sudjelovali u suvlasništvu tvrtke koja je preuzela obvezu da realizira projekt, 100 milijuna eura je predviđena investicija, a da u idućih sedam godina nije ništa napravljeno. To je nedopustivo - poručio je upitavši je li tu država zakazala ili je on projektu pristupio na drugačiji način nego je bilo predviđeno.

- Ja sam i rekao uvodno da ću uključiti struku i svim dionicima koji će mi ukazati na konkretne probleme i rješenja biti jako zahvalan. Svima onima koji mi danas i ne daju potporu isto ću biti zahvalan - odgovorio je Paladina pa otkrio vezu s Mrak Taritaš.

- Prije više od 10 godina Mrak Taritaš je meni bila ispitivačica na jednom stručnom ispitu, tada sam ja imao značajno manje iskustva i znanja, ali imali smo jednu dobru raspravu o zaprekama za razvoj investicija. I tada me Mrak Taritaš pohvalila. Jasno mi je da danas taj slučaj više ne može biti - rekao je pa se osvrnuo na Kupare.

- Što se tiče Kupara, mislim da ste svojim izlaganjem odgovorili na pitanje. Ja sam taj projekt pratio od početka. Vi ste u četiri godine uspjeli raspisati natječaj, to sve govori - istaknuo je budući ministar na što je reagirao Grčić.

- To govori već da niste pošteni - poručio je, a Paladina ga zamolio da dopusti da završi rečenicu.

- Uopće ne krivim tu Vladu nego je to ono o čemu govorim cijelo vrijeme, a to je da, nažalost, naši procesi toliko traju i da ih treba ubrzavati. Od potpisivanja ugovora do izgradnje treba puno više toga. Cijena koju ste naveli je pogrešna, ona je, kao i prihod RH, 10 puta veća - rekao je.

SDP-ova Sanja Radolović upitala ga je na koje je to konkretne probleme naišao u projektu Kupari i zašto toliko dugo nije realiziran. Pitala je i je li Avenue ulaganje i dalje u njegovu suvlasništvu te je li sudjelovao u preuzimanju Sberbanke od strane HPB-a.

- Pokušavam što manje pričati o Kuparima, ali eto, kad pitate. Bilo je da se na natječaj preda i idejno rješenje, ali dok vi niste još sudionik nije realno da imate konačno idejno rješenje. Nakon potpisivanja ugovora, istina je, izmijenili smo idejno rješenje i umjesto 400 soba smanjili na manje od 200 te povećali luksuzni nivo resorta. RH je to prihvatila. U prvim planovima je bilo predviđeno da se urbanistički plan uređenja donese u 10 mjeseci, a donesen je za četiri godine. Niti jedan dionik nije kriv za to kašnjenje, kod nas postupci toliko traju i dat ću svoj maksimum da ih ubrzamo - istaknuo je.

Što se tiče preuzimanja Sberbanke, poručio je kako je kao savjetnik HPB-a sudjelovao u tome.

- No, moja uloga nije bila ključna. Tu je ključna bila uprava i cijeli operativni tim - rekao je.

Mostov Nikola Grmoja ponovio je svoja pitanja koja je uputio i premijeru o tome kako je Paladina postao vlasnik 62,5 posto euroobveznica IGH-a te o davanju povlaštenog kredita ocu načelnika općine Kolan.

- Što se tiče obveznica, stekao sam ih na tržištu, kao i svi ostali, nakon što sam prestao biti predsjednik Uprave IGH-a, a i da sam bio predsjednik opet ne bih bilo ništa sporno jer sam ih stekao na tržištu, zakonito te platio porez. Što se tiče kredita, ne znam ništa, ali ako vam je to toliko važno, možemo saznati odgovor - odgovorio je Paladina.

Grmoja je pitao na koji način je to stekao obveznice, a Paladina ponovio na tržištu.

'Već sutra ću pozvati gradonačelnika Zagreba na razgovor'

Što se tiče Zakona o obnovi, Paladina je istaknuo kako će ga evaluirati i predložiti izmjene ukoliko će biti potrebno.

- Ali prema ovome što sam vidio čini mi se da neće biti potrebne nikakve izmjene. Činjenica je da u Zagrebu nemamo ni na još jednoj zgradi pokrenutu obnovu, na tome moramo raditi. Na Banovini je već veliki broj postupaka u tijeku i napredak će se vidjeti u skorom roku - rekao je Paladina.

Najavio je i da će već sutra na razgovor pozvati gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića kako bi svaki dan počeli aktivno rješavati stvari vezane uz obnovu.

Govoreći o iskoristivosti bespovratnih sredstava za obnovu, istaknuo je kako je on kratak, ali da će ga se uspjeti potrošiti.

- Što se tiče APN-a, ne smije se zanemariti da je veliki broj mladih obitelji kroz taj program osigurao svoje stambeno pitanje, ali također, apsolutno ću uzeti obzir i analizirati taj program i utjecaj na tržište nekretnina - najavio je Paladina.

'Ukoliko smatrate da ima išta sporno, potičem vas da prijavite nadležnim institucijama'

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić ponovila je ista pitanja kao stranačka kolegica Urša Raukar i zahtijevala odgovore na njih.

- Kolegica Raukar je upitala za vašu ulogu u Avenue mehanizaciji, koju je osnovala vaša tvrtka u suvlasništvu, a vi ste joj rekli da se nije dobro pripremila i da ne znate kako je poslovala s Hidroelektrom niskogradnja. Ja sam donijela izvadak iz sudskog registra iz 2017. AM je poslovala sa Hidroelektrom na način da je prvo iznajmljivala opremu i strojeve, da bi nakon toga oni bili prodani tvrtki AM, u kojoj ste vi bili član društva i vaša tvrtka osnivač. Da li ste znali za te ugovore, da li je AM kupila opremu i vozila od Hidroelektre i kome ste prodali svoj udio u toj tvrtki? Kažete da poštujete struku, a kod Kupara je jedan od ključnih problema bio da se društvo arhitekata protivio rušenju, a vi niste slušali struku kao predstavnik investitora. Da li je problem izlaska iz suvlasništva to što imate sporno-imovinske odnose s Gljadelkinom i zato to toliko traje? Ima li on potraživanje prema vama osobno ili prema nekoj vašoj tvrtki? Moramo to znati jer je to onda pitanje ucjenjvosti ministra - poručila je Benčić.

Paladina je odgovorio na sva pitanja.

- Gljadelkin nema nikakva potraživanja, imovinsko-pravni odnosi nisu razlog, nikada nisam bio direktor AM. Bio sam suvlasnik od 10 posto, koji, kao i bilo koji suvlasnik, ne upravlja društvom. Nisam bio ni sa strane Hidroelektre ni AM niti sudjelovao u potpisivanju nikakvih ugovora. Znam za te ugovore, a da li ima išta sporno i protuzakonito u tome, po mom mišljenju, ne. Ti ugovori su dio paketa osiguranja likvidnosti i pokretanja poslovanja Hidroelektre u trenutku kad je poslovanje bilo obustavljeno, kad sedam mjeseci zaposlenici nisu dobili plaće i kada su svi radovi i gradilišta bila obustavljena - rekao je te pozvao Benčić da ukoliko smatra da u svemu tome ima išta sporno da prijavi nadležnim institucijama.