Budući policajci u čast herojima iz rata na biciklu prenose vječni plamen iz Vukovara u Zagreb

PU vukovarsko-srijemska izvijestila je u četvrtak da je osam polaznika Policijske škole „Josip Jović“ od načelnika PU Ante Zovka preuzelo vječno svjetlo s Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru koje će u Zagrebu preuzeti potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Vječno svjetlo na vukovarskom groblju simbolizira neugasivo sjećanje, zahvalnost i trajnu počast svim herojima koji su dali živote za slobodu Hrvatske.

Nakon zaustavljanja kod Vukovarskog vodotornja, simbola hrabrosti i otpora branitelja Vukovara i njegovih stanovnika, polaznici i učenici biciklističke sekcije Policijske škole, predvođeni voditeljem obrazovne skupine Mariom Bukovcem, krenuli su na zahtjevnu, 315 kilometara dugu biciklističku rutu prema Zagrebu.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Njihovo putovanje biciklima, poručuju iz PU, predstavlja živu vezu između prošlosti i sadašnjosti te pokazuje zajedništvo mladih budućih policajaca.

Dodaju kako se tom inicijativom iskazuje i duboko poštovanje prema ulozi koju je policija imala u obrani Hrvatske, budući da su policajci bili među prvima na linijama obrane u Domovinskom ratu.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Na cilju u Zagrebu plamen će preuzeti potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, čime će se simbolično zaokružiti taj čin domoljublja.

- Ovaj plemeniti maraton dokazuje da žrtva vukovarskih branitelja nikada neće biti zaboravljena, dok će naslijeđe hrvatske policije živjeti kroz te mlade ljude, buduće policajce - ističu u PU.