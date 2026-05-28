Budući policajci u čast herojima iz rata na biciklu prenose vječni plamen iz Vukovara u Zagreb
PU vukovarsko-srijemska izvijestila je u četvrtak da je osam polaznika Policijske škole „Josip Jović“ od načelnika PU Ante Zovka preuzelo vječno svjetlo s Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru koje će u Zagrebu preuzeti potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Vječno svjetlo na vukovarskom groblju simbolizira neugasivo sjećanje, zahvalnost i trajnu počast svim herojima koji su dali živote za slobodu Hrvatske.
Nakon zaustavljanja kod Vukovarskog vodotornja, simbola hrabrosti i otpora branitelja Vukovara i njegovih stanovnika, polaznici i učenici biciklističke sekcije Policijske škole, predvođeni voditeljem obrazovne skupine Mariom Bukovcem, krenuli su na zahtjevnu, 315 kilometara dugu biciklističku rutu prema Zagrebu.
Njihovo putovanje biciklima, poručuju iz PU, predstavlja živu vezu između prošlosti i sadašnjosti te pokazuje zajedništvo mladih budućih policajaca.
Dodaju kako se tom inicijativom iskazuje i duboko poštovanje prema ulozi koju je policija imala u obrani Hrvatske, budući da su policajci bili među prvima na linijama obrane u Domovinskom ratu.
Na cilju u Zagrebu plamen će preuzeti potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, čime će se simbolično zaokružiti taj čin domoljublja.
- Ovaj plemeniti maraton dokazuje da žrtva vukovarskih branitelja nikada neće biti zaboravljena, dok će naslijeđe hrvatske policije živjeti kroz te mlade ljude, buduće policajce - ističu u PU.
