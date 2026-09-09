Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
HOROR U SLATINI Muškarac ubio ženu, odmah su ga uhitili
Muškarac je u utorak oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, oštrim predmetom usmrtio žensku osobu.
Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave virovitičko-podravske.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Iz policije navode da se očevid na mjestu događaja provodio od 2:13 do 5:51 sati.
Nakon završenog očevida, tijelo preminule ženske osobe prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica.
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