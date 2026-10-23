Bugari u nedjelju biraju predsjednika: Nalaze se usred sigurnosne krize na Crnom moru

Bugari u nedjelju izlaze na predsjedničke izbore u čijem su središtu sigurnosna pitanja nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove na Crnom moru, čime se rat u Ukrajini približio njihovim obalama. Tijekom proteklih tjedana pogođena su četiri broda u vodama bugarske isključive gospodarske zone. Dva su potonula, a 21 mornar vodi se kao nestao.

Premijer Rumen Radev, zagovornik dijaloga s Moskvom, ipak je 13. listopada pozvao na razgovor rusku veleposlanicu.

Iako njegova vlada smatra da ti napadi služe interesima Rusije, također ističe da u ovoj fazi nema dokaza kojima bi joj se formalno pripisala odgovornost.

Favoritkinja u ispitivanjima javnog mnijenja je aktualna predsjednica Iliana Jotova, bliska suradnica premijera.

Bivša novinarka naslijedila je u siječnju Radeva, koji je podnio ostavku na dužnost predsjednika kako bi vodio kampanju, pobijedio na izborima i postao premijer. Jotova je istaknuta članica Socijalističke stranke, a od 2007. do 2017. godine bila je zastupnica u Europskom parlamentu.

Prema anketi instituta Market Links objavljenoj u srijedu, Iliana Jotova, koja u subotu navršava 62 godine, uživa potporu 47,3 posto ispitanika, dok Andreja Đurova, pedesetogodišnjaka kojeg podržava prozapadna oporba, podržava njih 30,6 posto.

Odaziv bi na izborima, na kojima se natječe 27 kandidata, mogao ostati ispod četrdeset posto.

U slučaju pobjede u drugom krugu izbora predviđenom za 1. studenoga, Iliana Jotova postala bi prva žena izabrana na predsjedničku dužnost u toj balkanskoj zemlji, članici Europske unije sa 6,4 milijuna stanovnika.

Igrajući na domoljubnu kartu, kampanju je započela ispred Zlatne crkve u Velikom Preslavu, bivšoj prijestolnici Prvog Bugarskog Carstva.

Također je uputila brojne pozive na nacionalno jedinstvo i borbu protiv siromaštva te okončanje rata u Ukrajini učinila središnjom temom svoje kampanje, obećavši da će biti "predsjednica mira".

Ne dovodeći u pitanje članstvo Bugarske u EU-u i NATO-u, Jotova kritizira nastavak pružanja vojne pomoći Ukrajini i zauzima se za pregovore između Moskve i Kijeva.

- Ne treba nam Koalicija voljnih za Ukrajinu, nego Koalicija za mir u Ukrajini - izjavila je na jednom predizbornom skupu, referirajući se na savez europskih zemalja koje podržavaju Kijev.

Dvije vizije Bugarske

Povijesno bliska Rusiji, Bugarska je duboko podijeljena u pogledu svojih odnosa s Moskvom.

Prema politologu Parvanu Simeonovu, osnivaču agencije za ispitivanje javnog mnijenja Myara, ovi predsjednički izbori sučeljavaju dvije vizije Bugarske: "konzervativnu, narodnu i okrenutu Istoku" i "prozapadnu, elitističku i liberalnu".

Suprotstavljajući se Iliani Jotovoj, Andrej Đurov, bivši viceguverner narodne banke i bivši obnašatelj dužnosti premijera, oštro kritizira vanjsku politiku Rumena Radeva.

Kao zagovornik čvrstog euroatlantskog usmjerenja, smatra da je "diplomacija nužna, ali ne zamjenjuje ni odvraćanje ni savezništva".

Uz potporu apsolutne većine u parlamentu u zemlji koja je od 2021. godine prošla kroz osam parlamentarnih izbora, Radev je u lipnju prekinuo isporuke oružja iz zaliha bugarske vojske Ukrajini, a potom je najavio i povlačenje Sofije iz Koalicije voljnih.

Bugarska vojna industrija ipak nastavlja opskrbljivati Ukrajinu.

Unatoč pacifističkoj retorici, Iliana Jotova nedavno je svečano otvorila novo postrojenje u tvornici Arsenal u Kazanlaku u središnjem dijelu zemlje, koja je najveći proizvođač oružja u državi.

Mnogi građani Sofije ipak umanjuju važnost izbora.

- Predsjednik nema stvarnu moć, vlast uglavnom drži parlament. Predsjednik ništa ne može promijeniti - izjavila je za AFP dvadesetdvogodišnja prodavačica Aleksandra Botkova.

- Ovi izbori nemaju nikakvog značaja - dodao je šezdesetpetogodišnji električar Plamen Nikolov, koji neće izaći na birališta.

U bugarskom parlamentarnom sustavu predsjednik obnaša uglavnom reprezentativne dužnosti, ali ima pravo veta na zakone i vrhovni je zapovjednik oružanih snaga.

Međutim, zamjenica ravnatelja Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR) Vesela Černeva smatra suprotno: "Ovi su izbori važni jer predsjednik simbolizira nacionalno jedinstvo i strateško usmjerenje zemlje."