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POZVAO NA PREGOVORE

Bugarska mijenja politiku: Novi ministar obrane najavio kraj isporuke oružja u Ukrajinu...

Piše HINA,
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Bugarska mijenja politiku: Novi ministar obrane najavio kraj isporuke oružja u Ukrajinu...
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Dimitar Stojanov poručio je da Bugarska više neće slati oružje Ukrajini te pozvao Moskvu i Kijev na pregovore o završetku rata

Novoimenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je u utorak da njegova zemlja više neće isporučivati ​​oružje Ukrajini te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se okončao rat, izvijestila je novinska agencija BTA. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije koja ima strateški položaj na Crnom moru, poslala je Ukrajini protuoklopne rakete, oklopna vozila, minobacače, protuzračne topove i haubice 2024. i 2025. godine, kao i pješačko oružje. U 2022. i 2023. godini nije službeno izvozila oružje i streljivo u Ukrajinu, već je izvozila uglavnom europskim posrednicima, a bugarski dužnosnici rekli su da ne mogu kontrolirati što kupci rade s tim. "Nije planirano da bugarska strana osigura više oružja ukrajinskoj vojsci", rekao je Stojanov predstavljajući prioritete svog ministarstva.

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"Već smo jasno rekli da se rat u Ukrajini neće riješiti na bojnom polju... Vrijeme je da se traži pravedan mir koji određuju obje strane", dodao je.

Bugarska vlada, na čelu s bivšim predsjednikom Rumenom Radevom, položila je prisegu prošli mjesec. Radev je bio poznat po svojim proruskim stavovima, ali se obvezao slijediti proeuropsku politiku.

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