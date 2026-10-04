Moskva: Slijede još žešći napadi na Kijev i Ukrajinu

Rusija će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane, reagirajući na intervju ukrajinskoga predsjednika Volodimira Zelenskija u kojemu je najavio učestalije napade na ruske rafinerije.

Ministarstvo je navelo da će ruske snage intenzivirati napade na vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje u Ukrajini.

Zelenskij je u intervjuu za Reuters, objavljenome u subotu, rekao da će Ukrajina dodatno pojačati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu taktiku zračnih napada Moskve kojom se ljude želi prisiliti na napuštanje Kijeva i drugih gradova, no da neće gađati civile.

Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskome glavnom gradu, pri čemu su pogođeni i mostovi preko rijeke Dnjepar. Ta sve žešća kampanja ozbiljno je poremetila život oko tri milijuna stanovnika glavnoga grada uoči teških zimskih mjeseci.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su nedavni napadi na Kijev i druge ukrajinske regije odgovor na napade Kijeva na civilne ciljeve unutar Rusije.

I Rusija i Ukrajina poriču da su im meta civili.