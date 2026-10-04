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RAT U UKRAJINI

Moskva: Slijede još žešći napadi na Kijev i Ukrajinu

Piše HINA,
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Moskva: Slijede još žešći napadi na Kijev i Ukrajinu
Foto: Stringer
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Zelenskij je u intervjuu za Reuters, objavljenome u subotu, rekao da će Ukrajina dodatno pojačati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu taktiku zračnih napada Moskve

Rusija će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane, reagirajući na intervju ukrajinskoga predsjednika Volodimira Zelenskija u kojemu je najavio učestalije napade na ruske rafinerije.

Ministarstvo je navelo da će ruske snage intenzivirati napade na vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje u Ukrajini.

Zelenskij je u intervjuu za Reuters, objavljenome u subotu, rekao da će Ukrajina dodatno pojačati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu taktiku zračnih napada Moskve kojom se ljude želi prisiliti na napuštanje Kijeva i drugih gradova, no da neće gađati civile.

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Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su nedavni napadi na Kijev i druge ukrajinske regije odgovor na napade Kijeva na civilne ciljeve unutar Rusije.

I Rusija i Ukrajina poriču da su im meta civili.

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