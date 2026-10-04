Merz u Kijevu: Rusija nas neće zastrašiti napadima

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u nedjelju da ga neće zastrašiti ruska upozorenja ni napad dronom na Kijev tijekom njegova posjeta ukrajinskome glavnom gradu.

„Nećemo se dati zastrašiti”, izjavio je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, istaknuvši da je unatoč prijetnjama doputovao u Kijev s velikim vladinim i gospodarskim izaslanstvom.

„Niti će nas zastrašiti napad dronom koji se dogodio u isto vrijeme kada i naš posjet”, dodao je.

Zvuk sirena za zračnu uzbunu i eksplozije odjekivali su u nedjelju ukrajinskim glavnim gradom Kijevom dok je njemački kancelar boravio u posjetu predsjedniku Zelenskiju, obećavajući potporu Ukrajini i pozivajući Rusiju da obustavi sve žešće napade.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je poručilo strancima da napuste Kijev uoči napada Moskve.

Tijekom Merzova posjeta ruski je dron pogodio kijevski Sjeverni most, oko pet kilometara od mjesta gdje se kancelar nalazio.

Merz je rekao kako ne zna jesu li upozorenja Moskve izravno povezana s njegovim posjetom, ali da ona neće utjecati na njegove planove putovanja.

„Odlazim na putovanja koja smatram primjerenima”, rekao je.

Merz je naveo da je tijekom boravka bio svjestan triju uzbuna za napad dronovima, no da ni u jednom trenutku nije bio prebačen u sklonište.

Dodao je kako pretpostavlja da nije bilo „osobne opasnosti” ni za njega ni za članove njegova izaslanstva.

„S ovoga mjesta mogu samo još jednom ponoviti: gospodine Putin, okončajte ovaj besmisleni rat”, izjavio je Merz.

„Spremni smo za razgovore, spremni smo raspravljati o okončanju ovoga rata, no ti barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati”, dodao je.

Tijekom posjeta Kijevu Merz je najavio vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od oko milijardu eura te paket potpore energetskome sektoru.