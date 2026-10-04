Obavijesti

News

Komentari 0
KANCELAR U UKRAJINI

Merz u Kijevu: Rusija nas neće zastrašiti napadima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Merz u Kijevu: Rusija nas neće zastrašiti napadima
Foto: Thomas Peter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je poručilo strancima da napuste Kijev uoči napada Moskve

 Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u nedjelju da ga neće zastrašiti ruska upozorenja ni napad dronom na Kijev tijekom njegova posjeta ukrajinskome glavnom gradu.

„Nećemo se dati zastrašiti”, izjavio je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, istaknuvši da je unatoč prijetnjama doputovao u Kijev s velikim vladinim i gospodarskim izaslanstvom.

„Niti će nas zastrašiti napad dronom koji se dogodio u isto vrijeme kada i naš posjet”, dodao je.

Zvuk sirena za zračnu uzbunu i eksplozije odjekivali su u nedjelju ukrajinskim glavnim gradom Kijevom dok je njemački kancelar boravio u posjetu predsjedniku Zelenskiju, obećavajući potporu Ukrajini i pozivajući Rusiju da obustavi sve žešće napade.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je poručilo strancima da napuste Kijev uoči napada Moskve.

USRED UDARA NA KIJEV Merz u Kijev donio pomoć i finalizira ugovor oko dronova
Merz u Kijev donio pomoć i finalizira ugovor oko dronova

Tijekom Merzova posjeta ruski je dron pogodio kijevski Sjeverni most, oko pet kilometara od mjesta gdje se kancelar nalazio.

Merz je rekao kako ne zna jesu li upozorenja Moskve izravno povezana s njegovim posjetom, ali da ona neće utjecati na njegove planove putovanja.

„Odlazim na putovanja koja smatram primjerenima”, rekao je.

Merz je naveo da je tijekom boravka bio svjestan triju uzbuna za napad dronovima, no da ni u jednom trenutku nije bio prebačen u sklonište.

Dodao je kako pretpostavlja da nije bilo „osobne opasnosti” ni za njega ni za članove njegova izaslanstva.

„S ovoga mjesta mogu samo još jednom ponoviti: gospodine Putin, okončajte ovaj besmisleni rat”, izjavio je Merz.

„Spremni smo za razgovore, spremni smo raspravljati o okončanju ovoga rata, no ti barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati”, dodao je.

Tijekom posjeta Kijevu Merz je najavio vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od oko milijardu eura te paket potpore energetskome sektoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Jezivi trenutak udara na most u Kijevu. Ukrajinsku metropolu čeka teška zima
CIVILNA INFRASTRUKTURA

VIDEO Jezivi trenutak udara na most u Kijevu. Ukrajinsku metropolu čeka teška zima

Rusija je 4. listopada ujutro dronom pogodila kolnik Sjevernog mosta u Kijevu preko rijeke Dnjipro, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Napad je bio četvrti uzastopni dan tijekom kojeg su ruske snage gađale mostove preko Dnjipra u glavnom gradu. Rusko ministarstvo obrane poručilo je u nedjelju da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine
Moskva: Slijede još žešći napadi na Kijev i Ukrajinu
RAT U UKRAJINI

Moskva: Slijede još žešći napadi na Kijev i Ukrajinu

Zelenskij je u intervjuu za Reuters, objavljenome u subotu, rekao da će Ukrajina dodatno pojačati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu taktiku zračnih napada Moskve
Rusija ponovno napala most u Kijevu. Bio je pun automobila
OŠTEĆEN TOPLOVOD

Rusija ponovno napala most u Kijevu. Bio je pun automobila

Od 1. do 3. listopada Južni i Sjeverni most bili su meta više ruskih napada dronovima, u sklopu pojačane kampanje usmjerene na infrastrukturu u glavnom gradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026