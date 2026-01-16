Obavijesti

Raspad pregovora

Bugarska opet ide na izbore

Bugarski predsjednik Rumen Radev izjavio je u petak da će zemlja održati prijevremene izbore pošto su vodeće stranke odbile mandat za formiranje vlade nakon što je prethodna administracija prošlog mjeseca odstupila usred raširenih prosvjeda

Radev je u petak ponudio Savezu za prava i slobode posljednju priliku da pokuša formirati vladu, ali stranka je odbila zahtjev, treća koja je to učinila ovog tjedna. "Idemo na izbore", rekao je Radev.

Nijedna od bugarskih stranaka odnosno koalicija nema dovoljno mjesta u fragmentiranom parlamentu da bi okupila stabilnu većinu.

Vlada premijera Rosena Željaskova, populističke stranke GERB, stavila je svoj mandat na raspolaganje prošlog mjeseca nakon tjedana uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao neke poreze.

U skladu s ustavom, bugarski predsjednik Rumen Radev u ponedjeljak je formalno zatražio od platforme GERB-SDS-a da formira novu vladu, što su oni odbili.

U srijedu je PP-DB, koja teži bližim odnosima s Europskom unijom, također odbila mandat, izvijestila je agencija BTA.

Unatoč takvoj neizvjesnosti, Bugarska se pridružila eurozoni 1. siječnja, kako je bilo i planirano.

No, potrebna joj je politička stabilnost kako bi se ubrzalo ulaganje sredstava Europske unije u sve lošiju bugarsku infrastrukturu.

Stabilnost je potrebna i za poticanje stranih ulaganja i iskorjenjivanje endemske državne korupcije.

Koalicija GERB-SDS pobijedila je na posljednjim izborima u listopadu 2024., ali je preuzela vlast tek u siječnju 2025. nakon višemjesečnih razgovora i trebala joj je podrška drugih stranaka u podijeljenom parlamentu.

