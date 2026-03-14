General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

U filigranski preciznoj akciji koja je cizelirala američko-izraelsku sposobnost dekapitacije države, ubijen je drugi vrhovni vođa Irana, Ali Hamenei. U bombardiranju u kojem je korišteno 30 bombi ubijena je većina iranskog političkog i vojnog vrha, izuzev predsjednika Masuda Pezeškiana, ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija i Esmaila Qaane, vođe Quds snaga, posebnog ogranka Sepaha za vanjsko djelovanje. Quds snage desetljećima naoružavaju, financiraju i treniraju borce Hezbollaha, Hamasa, jemenskih Huta, Palestinskog Islamskog Džihada te pripadnike iračkih šijitskih milicija kao što su Kata’ib Hezbollah, Asa’ib Ahl al-Haq ili Badr Organizacija. Qaani već dulje privlači pozornost i konsternaciju u Iranu. Svaki put izađe neokrznut s okupljanja na kojem svi drugi poginu. Preživio je sve dosadašnje pokušaje atentata i čak je bio s Hameneijem tijekom američko-izraelskog bombardiranja, ali je navodno pobjegao. Njegovo čudesno preživljavanje već nekoliko atentata u kojima su svi drugi poginuli izazvalo je sumnju. Naime, u protekle dvije godine bio je blizu nekoliko napada u kojima su ubijeni najviši iranski dužnosnici. Tijekom 12-dnevnog iransko-izraelskog rata više ga je medija pokopalo, da bi se on sam krajem lipnja pojavio u egzaltiranoj masi u Teheranu u civilnoj odjeći i šilterici.