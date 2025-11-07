Obavijesti

News

NESREĆA

Bugarska: Šest migranata je bježalo od policije pa poginulo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bugarska: Šest migranata je bježalo od policije pa poginulo
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Šest migranata poginulo je, a četiri osobe su ozlijeđene u sudaru tijekom policijske potjere u blizini crnomorskog grada Burgasa, izvijestila je u petak Bugarska novinska agencija (BTA)

Vozilo marke Škoda s rumunjskim registarskim oznakama prevozilo je 10 osoba i nije se zaustavilo radi provjere u četvrtak navečer već je pokušalo pobjeći, rekao je glavni povjerenik granične policije Anton Zlatanov za BTA, a izvijestila državna novinska agencija.

Šestero je poginulo na mjestu događaja dok su rumunjski vozač i tri preživjela migranta primili prvu pomoć. Vjeruje se da su preživjeli iz Afganistana, izvijestila je BTA.

Od 2015. balkanske zemlje glavne su tranzitne rute za izbjeglice i migrante s Bliskog istoka, Afganistana, Azije i Afrike koji bježe od ratova i siromaštva u Europsku uniju. Mnogi se koriste krijumčarskim mrežama koje im pomažu.

Rumunjske vlasti još nisu potvrdile medijske izvještaje o nesreći.

