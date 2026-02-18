Bugarsku čekaju osmi izbori u pet godina nakon pada vlade

Bugarska će održati nove izvanredne parlamentarne izbore 19. travnja, objavila je u srijedu predsjednica te zemlje Iliana Iotova.

Iotova je prošloga tjedna imenovala Andreja Gjurova, viceguvernera Bugarske narodne banke, za predsjednika prijelazne vlade čija je zadaća priprema novih parlamentarnih izbora. Bit će to čak osmi izbori u posljednjih pet godina u toj članici EU-a i NATO-a, prenosi Reuters.

Prethodna vlada podnijela je ostavku 11. prosinca nakon višetjednih uličnih prosvjeda zbog njezine ekonomske politike i navodnog neuspjeha u borbi protiv korupcije.

"Donijet ću uredbu o raspisivanju izbora za 19. travnja", najavila je Iotova na konferenciji za novinare u srijedu, nakon sastanka s Gjurovom koji je predstavio članove svoje prijelazne vlade.

Bugarska, koja je 1. siječnja pristupila eurozoni, suočava se s dugotrajnom političkom nestabilnošću s fragmentiranim parlamentom koji ne uspijeva formirati stabilne vladajuće koalicije.